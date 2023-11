À l’occasion du 800e anniversaire de la première crèche de saint François d’Assise, la famille franciscaine a été autorisée par le Vatican à accorder une indulgence plénière aux fidèles venant se recueillir devant la crèche d’une église tenue par la famille franciscaine.

Le signe de la crèche suscite chez les chrétiens « étonnement et émerveillement », avait souligné avec justesse le pape François en 2019 à l’occasion de la publication de la lettre apostolique Admirabile signum (Le merveilleux signe). Contempler la crèche, permet de se mettre « spirituellement en chemin » vers Dieu fait homme. Alors que cette année marque le 800e anniversaire de la première crèche de saint François d’Assise, la famille franciscaine a été autorisée par la Pénitencerie apostolique à accorder une indulgence plénière aux fidèles sous certaines conditions.

« Afin de promouvoir le renouvellement spirituel des fidèles et de développer la vie de grâce », les fidèles allant visiter les églises tenues par les familles franciscaines dans le monde entier et s’arrêtant devant les crèches qui y ont été montées pourront obtenir l’indulgence plénière, précise la famille franciscaine.

Trois conditions pour l’obtenir

Cette démarche est possible du 8 décembre 2023, fête de l'Immaculée Conception, au 2 février 2024, fête de la Présentation au temple de Jésus. En plus de ce recueillement devant une crèche « franciscaine », l'indulgence est concédée par l'Église à trois conditions : recevoir le sacrement de pénitence, recevoir la communion eucharistique et prier aux intentions portées par le Pape.

L’indulgence plénière autant que la démarche pour l’obtenir peuvent sembler, pour certains, assez éloignée de leur pratique. Mais c’est aussi une belle occasion d’entrer dans une démarche personnelle de foi il s’agit d’une démarche personnelle de foi et de se laisser toucher par cet « Évangile vivant » qu’est la crèche, de se laisser submerger par la tendresse de ce Dieu qui s’est fait petit enfant et qui, ainsi, a changé le cours de l’histoire.