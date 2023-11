Avant d'être brutalement assassiné par ses ravisseurs en octobre 2023 au Nigeria, frère Godwin a fait en sorte de nourrir les deux autres moines retenus prisonniers avec lui. Tous trois avaient été enlevés par un groupe d'hommes armés quelques jours avant dans leur monastère bénédictin d'Eruku, au centre-nord du Nigeria.

« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait (…) Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger. » (Mt 25, 40) Le frère Godwin s’est-il souvenu de cet enseignement du Christ, alors qu’il était retenu par ses impitoyables geôliers dont l’acharnement a conduit à sa mort ? Enlevé le 17 octobre avec deux autres frères bénédictins du monastère d’Eruku (diocèse d’Ilorin, centre-nord du Nigeria), le frère Godwin a témoigné d’un dévouement sans faille auprès des deux autres moines qui ont quant à eux survécu. Avant d’être brutalement assassiné le 18 octobre et son corps abandonné dans une rivière, le religieux a fait en sorte de nourrir ses deux autres frères retenus avec lui en captivité, a témoigné le frère Peter.

Alors que les trois moines venaient de marcher plusieurs heures pieds nus, le ventre vide, leurs ravisseurs leur ont donné deux biscuits pour s’alimenter, craignant que leurs otages ne meurent avant d’obtenir une rançon. Frère Godwin, le seul à avoir une main libre, a pu tendre les deux biscuits au frère Peter et au frère Anthony qui avaient quant à eux les mains liées pour leur permettre de croquer dedans. « Ils ont momentanément délié la main de frère Godwin pour lui permettre de nous nourrir. Je me souviens de lui tendant les biscuits pour que chacun de nous puisse les croquer à tour de rôle. Je n’oublierai jamais l’amour et le réconfort dans ses yeux quand il nous a nourris », se souvient le frère Peter dans un entretien à ACI Afrique.

Un enlèvement en pleine nuit

Le 17 octobre, en pleine nuit, neuf hommes armés ont surgi aux monastères armés de machettes et fusils d’assaut AK-47 et ont emmené de force les frères Godwin, Peter et Anthony. Pour les trois moines, c’est le début de l’enfer. Epuisés par la marche et les coups assénés par leurs tortionnaires, les moines continuent de prier silencieusement. « Frère Godwin nous avait exhorté à poursuivre nos prières mentales. Nous nous faisions signe de prier en silence car les hommes ne voulaient pas entendre le nom de Jésus. »

La violence atteint un point d’orgue le 18 octobre. « J’ai entendu Godwin crier d’une voix très forte. L’un des hommes a allumé une torche et j’ai pu voir mon frère debout dans une mare de sang. Un gros morceau de bois lui avait transpercé la cheville, mettant sa chair à nu. Alors qu’il luttait pour retirer le morceau de bois de sa jambe, les mains liées derrière le dos, il trébucha et tomba dans une grande fosse ». Peu de temps après, le frère Godwin est abattu. Les deux autres moines sont contraints de jeter eux-mêmes le corps dans la rivière. Libérés le 22 octobre, traumatisés, les frères Peter et Antony tâchent de se remettre progressivement de cette épreuve. « Frère Godwin était mon aîné au monastère. Il m’a guidé à plusieurs reprises. Il était si aimant et attentionné », confie encore frère Peter. « Je n’ai aucun doute qu’il e frère Godwin est au paradis. »