La fête du Christ Roi de l'Univers, célébrée ce dimanche 26 novembre, a été instituée en 1925 par le pape Pie XI dans le but d'affirmer la royauté du Christ.

La fête du Christ-Roi est la dernière solennité de l’année liturgique. L’Église célèbre la royauté de Jésus et ses paradoxes : le Christ, vrai Dieu et vrai homme, est le Royaume lui-même. Cette fête rappelle la réalité du règne du Christ sur toute la Création et sur tout être vivant. Découvrez toute l’origine de cette fête dans cette courte vidéo.