Les obsèques de Thomas ont été célébrées ce vendredi 24 novembre à la collégiale de Saint-Donat-Sur-l’Herbasse dans la Drôme. La veille, plus de 500 personnes avaient participé à une veillée de prière dans la petite église de Crépol.

Dignité. C’est ainsi que l’on peut résumer les obsèques du jeune Thomas qui ont eu lieu ce vendredi 24 novembre dans la collégiale de Saint-Donat-Sur-l’Herbasse dans la Drôme. Le cercueil de l’adolescent de 16 ans qui a été tué samedi dernier, a été porté par ses amis pour l’emmener dans l’église, auprès de Dieu, sa dernière demeure. Dans un silence entrecoupé de pleurs, le cortège funéraire a été suivi par l’équipe de rugby de Thomas dont les membres avaient tous revêtu le maillot de leur club, pour lui rendre un dernier hommage.

Mort du jeune Thomas à Crépol : les obsèques du jeune garçon de 16 ans ont commencé à Saint-Donat-sur-l’Herbasse pic.twitter.com/EdIREGD8xB — CNEWS (@CNEWS) November 24, 2023

Lors de la cérémonie religieuse, le prêtre a appelé à avoir un regard tourné vers le Seigneur pour réconforter sa tristesse. « Habitants de notre vallée, que de larmes coulent encore de nos yeux », a lancé le prêtre au moment de l’homélie. Ces larmes « sont une bonne chose, c’est l’expression de notre douleur. Le mal qui est arrivé n’est pas une fatalité. Elles sont l’expression de notre douleur mais aussi de notre résistance. Pleurer, c’est aussi résister, car nous n’acceptons pas ce mal », a-t-il poursuivi, avant d’inviter à « prier dans le silence, pour que ce mal n’arrive plus, qu’il soit justement combattu et pour Thomas, pour que s’ouvrent pour lui les portes du Ciel ».

Des paroissiens affectés par le drame

Pendant l’enterrement la famille et des proches ont également pris la parole. « Thomas est un ange qui a apporté durant sa vie magie et bonheur », a résumé un ami pendant la messe pour décrire le jeune homme. « Tu étais comme un frère. Nous n’oublierons jamais ta joie de vivre, ta gentillesse, ton humour et ton sourire qui illuminaient tant les moments passés avec toi. Tu aurais voulu nous voir heureux, mais comment passer au-dessus de cette épreuve alors que tu n’es plus parmi nous. Nous te promettons de profiter de la vie comme tu aurais tant aimé le faire », a-t-il ajouté.