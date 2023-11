La recette de Patrick Sébastien pour trouver le bonheur malgré la souffrance

Dans un entretien vidéo publié le 2 octobre par le média "Les Lueurs" sur Youtube, le présentateur Patrick Sébastien revient sur sa conception de la souffrance, et donne quelques conseils pour traverser les épreuves que nous réserve la vie.

Il est surtout connu pour ses chemises à fleurs, son humour bon-enfant et ses chansons populaires : « Tournez les serviettes », « Les sardines », « Les années bonheur »… C’est bien-sûr l’incontournable Patrick Sébastien. Mais sous ses airs de roi de la bringue à l’humour trivial, voire parfois un brin vulgaire, pourrait bien se cacher un personnage plus profond. C’est en tout cas ce qu’a voulu montrer le média « Les Lueurs ». Dans un long entretien publié le 2 octobre sur Youtube, on découvre une nouvelle facette de la boule à paillettes Patrick Sébastien. Pendant une demi-heure, ce dernier, qui se définit comme agnostique, évoque les joies de sa vie, mais aussi ses difficultés, ses souffrances et ses questionnements. L’alcoolisme, la mort de ses proches et notamment de son fils, la maladie dans son entourage…