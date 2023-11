Réunis le 15 novembre pour leur réunion annuelle d'automne à Baltimore, les évêques américains ont décidé de soutenir la pétition présentée par la Conférence des évêques anglais demandant au Vatican de nommer le cardinal Saint John Henry Newman, docteur de l'Église.

La Conférence des évêques catholiques des États-Unis (USCCB) a tenu son Assemblée plénière d’automne le 15 novembre 2023 à Baltimore (Maryland). Lors de cette rencontre, le Comité de Doctrine des évêques américains a notamment demandé aux évêques présents s’ils soutenaient la pétition présentée par la Conférence épiscopale d’Angleterre et du Pays de Galles, demandant au Vatican de nommer le cardinal Newman docteur de l’Église. Les évêques américains ont ainsi voté, à une écrasante majorité – seuls deux évêques ont voté contre – le fait d’envoyer une lettre au pape François pour exprimer leur soutien à la proposition des évêques britanniques.

Mgr Robert Barron, évêque de Winona-Rochester (Minnesota), a été l’un des nombreux évêques américains à s’exprimer avec passion en faveur de cette idée, afin que ce cardinal anglais du XIXe siècle devienne docteur de l’Église. « Si cela se produit, nous devrions vraiment en profiter pour étudier ses écrits en profondeur. Je pense que cela pourrait aider à guérir certaines divisions dans notre Église », a ainsi déclaré l’évêque du Minnesota, juste avant le vote.

Newman, un intercesseur pour la nouvelle évangélisation

Avant sa conversion, John Henry Newman s’était fait un nom en tant qu’universitaire, prédicateur et intellectuel public bien connu et largement respecté à Oxford. Sa conversion à la foi catholique en 1845 lui fit perdre de nombreux amis, dont sa propre sœur, qui ne lui a plus jamais adressé la parole. Devenu prêtre en 1847, il fondera l’Oratoire de Saint Philippe Néri en Angleterre et se consacrera particulièrement à l’éducation, fondant deux écoles pour garçons et l’université catholique d’Irlande. L’ouvrage de Newman intitulé « Idea of a University » est devenu un texte fondateur de l’enseignement supérieur catholique. Auteur prolifique et épistolier, il meurt à Birmingham en 1890, à l’âge de 89 ans. Il a été canonisé par le pape François en 2019.

Pour être déclaré docteur de l’église, trois critères doivent être respectés : la sainteté manifeste du candidat, affirmée par sa canonisation en tant que saint ; l’éminence doctrinale de la personne, démontrée par l’héritage d’un corpus d’enseignements qui ont apporté des contributions significatives et durables à la vie de l’Église ; et une déclaration formelle de l’Église, généralement par un pape. En devenant docteur de l’Église, le cardinal Newman rejoindrait notamment saint Antoine de Padoue, saint Irénée ou encore fr.aleteia.org/tag/sainte-therese-de-lisieux/">Thérèse de Lisieux « >sainte Thérèse de Lisieux .