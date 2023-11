Le premier prêtre de l’ethnie Rungus ordonné en Malaisie

Le père Bradley Stephen Belly a été ordonné le 8 novembre par Mgr John Wong Soo Kau, au nord de l'île de Bornéo dans l'État de Sabah. Il s'agit du premier prêtre issu de l'ethnie Rungus.

Les catholiques de Malaisie comptent désormais parmi leurs pasteurs un prêtre issu de l’ethnie Rungus, une communauté indigène du nord de l’île de Bornéo. Le père Bradley Stephen Belly a été ordonné par Mgr John Wong Soo Kau, archevêque de Kota Kinabalu, le 8 novembre, rapporteUCA News. Il s’agit de la première ordination sacerdotale d’un prêtre de cette ethnie, bien qu’elle soit majoritairement chrétienne.

La messe d’ordination a eu lieu en l’église catholique Saint-Pierre de Kudat, paroisse d’origine du prêtre nouvellement ordonné, en présence d’environ 2.000 catholiques, dont ceux de l’État voisin du Sarawak. Outre les fidèles, environ 46 prêtres étaient présents. Mgr John Wong a tenu à exprimer sa gratitude auprès du père Belly pour son engagement, ainsi que pour son courage de « répondre à l’appel de Dieu ». « Continuez à prier pour que ce jeune prêtre puisse servir avec amour », a exhorté l’archevêque face aux catholiques réunis.

Un pays instable

L’ethnie Rungus un groupe autochtone austronésien vivant principalement dans le nord de l’État malaisien de Sabah, situé au nord de l’île de Bornéo. Elle dénombre environ 25.000 membres. Autrefois animistes, les Rungus se sont convertis au christianisme autour de 1950. La Malaisie est un pays à majorité musulmane, où les chrétiens représentent moins de 10% de la population et sont en grande partie de confession catholique. Bien qu’officiellement laïc, le pays était dirigé depuis 2018 par le parti islamique (PAS), favorable à une application stricte de la charia, qui a favorisé l’émergence de nombreux discours et actes anti-chrétiens. En 2022, l’élection d’un nouveau Premier ministre modéré et tenant d’une véritable liberté religieuse a permis d’insuffler un vent de confiance pour les chrétiens du pays.