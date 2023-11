La basilique du Sacré-Cœur de Rouen a été gravement vandalisée dans la nuit du 14 au 15 novembre. Si le Saint-Sacrement n'a pas été dérobé, l'autel et le chœur ont été profanés. Une messe de réparation est prévue jeudi 16 novembre en présence de l'archevêque de Rouen.

Nouvel acte de vandalisme dans une église. La basilique du Sacré-Cœur de Rouen a été ciblée par de graves actes de vandalisme après une effraction dans la nuit du 14 au 15 novembre. « Son état est absolument épouvantable », se désole le père Geoffroy de la Tousche, curé de la paroisse Notre-Dame de Rouen, dans une vidéo publiée le 15 novembre sur Instagram. Une statue a été cassée, des vases sacrés volés et l’autel a été profané, énumère ainsi le prêtre. Le Saint-Sacrement n’a cependant pas été volé. » Je vous invite à prier pour nous et notre paroisse » demande encore l’abbé de la Tousche. Une messe de réparation sera célébrée par Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, jeudi 16 novembre à 18h30, suivie de deux heures d’adoration eucharistique.

Selon les informations de Paris Normandie, l’église a été retrouvée sans dessus-dessous par le sacristain de la paroisse alors qu’il s’y rendait aux alentours de 10 heures du matin. Les dégâts sont évalués par le prêtre de la paroisse à plus de dix millions d’euros. La police est venue relever les empreintes dans l’édifice et une plainte a été déposée.

Les profanations d’églises catholiques sont de plus en plus fréquentes en France ces dernières années. Le 17 mars 2022, un rapport parlementaire a ainsi relevé une « gravité croissante » des actes anti-religieux en France, avec 857 faits antichrétiens, 589 faits antisémites, et 213 faits antimusulmans pour l’année 2021. Des chiffres que le Sénat considérait déjà sous-estimés en raison de la difficulté à recenser l’ensemble des actes de violence dirigés contre les religions. Le 7 novembre 2023, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin rappelait par ailleurs dans une interview sur l’antenne de Sud Radio que les actes antichrétiens sont les plus nombreux chaque année : « Je voudrais ici le redire. On en parle très peu, mais ce sont les actes antichrétiens qui sont les plus importants dans notre pays ».