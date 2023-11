Voici quelques conseils pour profiter au maximum du temps que vous passez cet automne avec vos aînés.

Alors que les journées et les nuits sont devenues plus fraîches, il n’y a rien de plus agréable que de passer du temps entouré de ses amis et de sa famille… de préférence avec un chocolat à la main !

L’automne, tout comme l’hiver, peuvent beaucoup plus isoler les personnes âgées : comme ils restent plus souvent à l’intérieur de leur foyer, ils ne voient pas autant de monde que le reste de l’année. Il est donc important que les jeunes générations puissent leur rendre visite, car non seulement ils pourront leur apporter de l’amour, mais ils s’apercevront aussi que ces rencontres sont d’une grande richesse. Voici six excellentes raisons de passer du temps avec vos aînés :

1

SAGESSE DE VIE



Les personnes âgées ont vécu beaucoup de choses et ont une richesse de connaissances à partager. Ils peuvent offrir des conseils précieux basés sur leur expérience. Avec une telle sagesse à portée de main, ce serait une erreur de ne pas passer du temps avec ses aînés.

2

HISTOIRES ET ANECDOTES



Les personnes âgées racontent souvent des anecdotes sur leur jeunesse, à la fois fascinantes et éclairantes. N’oubliez pas cependant que ces histoires ne figureront pas dans des livres, alors essayez de les mémoriser ou de les enregistrer pour les générations futures.

3

PERSPECTIVE SUR LE FAIT DE VIEILLIR



Passer du temps avec les personnes âgées donne une vision plus réaliste du de ce que veut dire vieillir, et aide à apprécier les différentes étapes de la vie. Cela permet d’être non seulement plus reconnaissants pour la vie que vous avez, mais peut encourager également à prier pour avoir une longue vie et partager à son tour des moments précieux avec les plus jeunes générations.

4

SOUTIEN AFFECTIF



La solitude peut être un problème important pour les personnes âgées, et votre compagnie peut leur fournir une interaction sociale et un soutien émotionnel indispensables. De nombreuses études ont confirmé l’importance de la communauté pour bien vieillir. Par conséquent, en faisant partie de cette communauté, vous leur apporterez beaucoup de joie.

5

OPPORTUNITÉS D’APPRENTISSAGE



Aujourd’hui, Internet est utilisé comme source d’information, en faisant oublier que les personnes âgées sont de véritables sources vivantes d’informations, pleines de sagesse et d’expérience. Elles peuvent vous apprendre des compétences et des passe-temps qui, bien qu’ils ne soient pas forcément à la mode, restent incroyablement précieux et intéressants.

6

LE SENS DE L’HISTOIRE



Les personnes âgées peuvent souvent transmettre des récits personnels d’événements historiques qu’ils ont pu vivre directement, alors que vous ne les connaissez que par des livres. En écoutant leurs histoires, cela donne une nouvelle dimension et un point de vue très humain sur ces grands événements qui ont eu lieu.

Pour que vous puissiez profiter au maximum de ce temps ensemble, voici quelques bons conseils pour faire de votre visite un véritable plaisir :

Apportez un goûter

Vous pourriez être surpris de la richesse des connaissances qui peuvent être partagées autour d’une assiette de biscuits ou d’une bonne tasse de thé.

Apprenez l’art de la lenteur

Ils ont toute une vie d’expérience, alors ne soyez pas pressé. Savourez ces moments, même s’ils impliquent de lentes promenades et des conversations tranquilles.

Expliquez-leur la technologie

Soyez prêt à leur expliquer que Facebook n’est pas un livre et que Google n’est pas juste un mot amusant. En les initiant à la technologie, vous pourrez leur ouvrir les portes du monde numérique pour qu’ils restent connectés et gardent des liens sociaux, en particulier avec le reste de leur famille.

Soyez patients

Laissez-les se remémorer des épisodes de leur vie, même si vous avez déjà entendu ces histoires des dizaines de fois : cela les rend heureux. Soyez patients comme ils l’ont probablement été avec vous de nombreuses fois.

Appréciez la mode vintage

Les personnes âgées ne suivent peut-être pas les dernières tendances, mais elles ont un sens du style qui transcende les générations. Adoptez le vintage et inspirez-en vous pour votre propre garde-robe.

Partager un éclat de rire

Le rire est un langage universel et l’humour peut combler n’importe quel fossé entre les générations. Une bonne blague ou une histoire drôle peut créer des liens complices et de très bons souvenirs.