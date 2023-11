Éducation : six compétences qu’un enfant devrait acquérir avant d’avoir un smartphone

Bien que les smartphones soient des outils utiles s’ils sont utilisés avec modération, ils peuvent empêcher les adolescents (et certains adultes) d’acquérir certaines compétences essentielles dans la vie quotidienne.

Force est de constater que nous dépendons de nos téléphones pour de nombreuses choses pratiques, comme l’agenda, le GPS… sans parler de toutes ces réponses disponibles en un seul clic. Pour de nombreux ado aussi, les smartphones sont devenus un outil de communication essentiel.

Bien qu’ils s’avèrent très utiles s’ils sont utilisés avec modération, ils peuvent empêcher les enfants d’acquérir des compétences importantes qui étaient autrefois considérées comme allant de soi. En voici quelques illustrations, et des solutions proposées pour que votre enfant sache se débrouiller dans la vie même sans son portable.

Mémoriser des numéros de téléphone



Lorsque vous étiez jeune, vous connaissiez au moins dix numéros de téléphone par cœur. Aujourd’hui, il est possible que vous ne connaissiez même pas le numéro de votre conjoint. Assurez-vous que votre enfant apprenne par cœur certains numéros essentiels au cas où il aurait besoin de vous contacter. C’est aussi un bon exercice pour le cerveau.

Apprendre à lire une carte



Votre GPS est très pratique, mais il vous empêche d’apprendre à lire une carte. Non seulement c’est une compétence utile pour votre enfant s’il se retrouve un jour au milieu de nulle part sans réseau, mais il ne faut pas sous-estimer l’art de replier une carte en papier en un rectangle parfait.

Écrire des lettres



Il est si simple d’envoyer un SMS ou un e-mail rapide, mais il y a quelque chose de très humain dans le fait de rédiger et de recevoir une lettre manuscrite. Qu’il s’agisse d’un petit mot de remerciement ou d’une longue lettre à un grand-parent, l’effort est profondément apprécié par le destinataire.

Oser demander de l’aide



L’avantage des smartphones, c’est que vous avez les réponses à tout au bout des doigts. Mais que se passe-t-il si votre enfant est en déplacement, a perdu son téléphone et a besoin de vous contacter ou de trouver son chemin ? C’est tout un art de pouvoir demander de l’aide de manière polie et de montrer sa gratitude envers ceux qui sont venus à notre secours.

Parler à de vrais amis



À mesure que les enfants s’attachent davantage à leur téléphone, ils passent souvent plus de temps à s’envoyer des messages qu’à se parler face à face. Les enfants doivent être encouragés à engager une conversation et à montrer un véritable intérêt pour les personnes avec qui ils discutent. Cela peut commencer à la maison en veillant à ce que les téléphones soient interdits à table.

Prendre une photo de manière réfléchie



L’avantage des smartphones est la facilité avec laquelle vous pouvez prendre des centaines de photos, même si elles restent trop souvent sur le téléphone et non dans un cadre. Si votre enfant apprend à prendre une bonne photo avec un appareil photo, il passera plus de temps à apprécier l’image qu’il souhaite capturer : qu’il s’agisse d’un magnifique paysage, d’un animal de compagnie ou d’un ami, le résultat final lui semblera plus chaleureux.