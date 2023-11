Le message revigorant des évêques de France aux jeunes

Réunis en assemblée plénière à Lourdes, les évêques de France ont adressé ce mardi 7 novembre un message revigorant aux jeunes.

« Déployez les charismes que l’Esprit-Saint vous donne et prenez votre place. Votre vocation est belle ! » Réunis à Lourdes jusqu’au 8 novembre pour leur assemblée plénière, les évêques ont adressé un message tonifiant à la jeunesse de France. Revenant sur la formidable énergie des Français présents aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Lisbonne, les évêques l’assurent : « Nous avons été touchés par votre soif, votre joie et aussi votre prière pour nous. » Et de reprendre : « Nous vous encourageons à témoigner de ce que vous avez vécu. Vous étiez pèlerins de la foi et chercheurs de Dieu. Poursuivez votre chemin sur la route de l’Evangile. Elle conduit au bonheur. Merci pour votre témoignage, votre engagement et votre espérance. »

Pour la première fois lors de JMJ européennes, les jeunes Français ont été invités à vivre à Lisbonne début août un « temps des Français« , une matinée faite de chants, de témoignages et de prière à laquelle ont participé quelque 40.000 Français. Les organisateurs avaient tout prévu pour allumer en eux ce feu missionnaire : adoration eucharistique version XXL, récit de la pêche miraculeuse (Lc 5, 1-11) où Jésus fait de Pierre un disciple et un missionnaire, temps de louange et de concerts…

C’est maintenant le temps de l’action avec l’aide de l’Esprit saint.

Alors que le monde est traversé par de nombreux conflits et que l’avenir peut sembler incertain, les évêques appellent les jeunes à ne pas se laisser anesthésier par la morosité ambiante. « C’est maintenant le temps de l’action avec l’aide de l’Esprit saint« , rappellent-ils. Enfin, les évêques rappellent la nécessité d’aimer le Christ : « C’est lui le roc de nos vies : ouvrez-lui votre cœur, savourez ses paroles, prenez le temps de le prier et de l’adorer. » Un amour qui doit conduire chacun à trouver sa place dans l’Église.

[EN IMAGES] Conseils des jeunes saints aux jeunes d’aujourd’hui :