Elle a 73 ans mais cela ne l’a pas empêchée de recevoir le sacrement du baptême : vendredi 27 octobre, Tania Mari da Silva a été baptisée dans la maison de retraite des Sœurs Bénédictines de la Divine Providence, à Laguna, dans l’État de Santa Catarina (Brésil). Tania vivait dans cette maison de retraite depuis une dizaine d’années lorsqu’elle a demandé à recevoir le baptême au père Carlos Henrique Machado Fernandes, prêtre qui célébrait la messe le dimanche auprès des personnes âgées et des sœurs.

Premier sacrement de la vie du chrétien

Afin d’être sûr que le baptême n’avait pas déjà eu lieu lorsqu’elle était enfant, le père Carlos a mené une véritable enquête, vérifiant tous les registres des paroisses des villes où Tania avait habité. N’ayant trouvé aucun trace d’un acte de baptême, il a alors évidemment accédé au souhait de Tania. La célébration du sacrement fut « émouvante et pleine de foi », ont témoigné les religieuses sur Facebook, photos à l’appui. Sur celles-ci, Tania apparaît souriante, visiblement heureuse, entourée des résidents et des religieuses qui prennent soin d’elle au quotidien.

Avec le sacrement du baptême, Tania entre véritablement dans la vie chrétienne et devient enfant de Dieu. Il est accessible à tous, et ce sans distinctions d’âge : Tania en est la preuve vivante ! Par l’Esprit saint, le chrétien se voit lavé du péché originel et se voit promis à la vie éternelle par le mystère de la mort et de la résurrection du Christ.