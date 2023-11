En Argentine, Ramón quitte la police pour devenir prêtre

Pour la première fois depuis 200 ans d’existence de la police locale, un membre de l’équipe vient d’être ordonné prêtre. Une joie pour le diocèse argentin de Catamarca, situé à 1.000 kilomètres au nord-ouest de Buenos Aires, où a eu lieu l’ordination dans la soirée du vendredi 27 octobre.

C’est une première pour le diocèse argentin de Catamarca, comme pour l’équipe de la police locale qui existe depuis 200 ans. Un de ses membres, le caporal Ramón Leandro Roldán, vient d’être ordonné prêtre le vendredi 27 octobre dernier, pendant une messe présidée par l’évêque des lieux, Mgr Luis Urbanč. Une ordination qui a même été déclarée « historique » et retransmise en direct sur les réseaux sociaux.

La célébration a eu lieu dans la cathédrale-basilique Notre-Dame-de-la-Vallée — où se trouve la statue de la Vierge miraculeuse appelée Virgen del Valle — et à laquelle participait, en plus de la famille et des amis du jeune prêtre, une grande délégation des autorités policières de la province. Ces mêmes autorités qui ont d’ailleurs témoigné de « cette grâce toute spéciale pour la police de la province de Catamarca, en cette année du jubilé du bicentenaire de sa fondation », de voir un de leur membre devenir prêtre. Le caporal Ramón Leandro Roldán, était jusqu’à présent un jeune professeur de musique travaillant dans l’Orchestre de la Police de Catamarca, le voilà à présent prêtre et membre du clergé diocésain.

Compartimos la alegría y la gratitud a Dios por el regalo de un nuevo sacerdote para la diócesis.

En la noche del 27/10, Mons. Luis Urbanč ordenó a Ramón Leandro Roldán, profesor de Música y ex integrante de la Banda de Música de la Policía de Catamarca. pic.twitter.com/ah75djLnOv — Diócesis de Catamarca (@DiocesisCat) October 28, 2023

Prier l’Esprit Saint

Dans son homélie, Mgr Urbanč a exprimé sa gratitude à Leandro et à sa famille, ainsi qu’à sa communauté paroissiale et à son père spirituel. Il a ensuite invité tout le monde à « continuer à demander à l’Esprit Saint la résurgence des vocations au service du Royaume de Dieu dans ce monde si convulsé et affamé de paternité et de miséricorde divines ».

Après le rite d’ordination, Leandro a promis obéissance et respect à l’évêque et à ses successeurs, et s’est prosterné par terre en signe d’humilité, tandis que l’assemblée chantait la litanie des saints. Puis l’imposition des mains de l’évêque et de tous les prêtres présents a eu lieu. Mgr Urbanč a ensuite oint les mains du jeune homme avec le Saint Chrême, et quand celui-ci a été revêtu de l’étole et de la chasuble par ses prêtres parrains, l’assemblée s’est mis à applaudir et une grande émotion a été ressenti dans la cathédrale, qui était pleine pour l’occasion. Ce moment de joie et de communion se ressent sur les photos partagées par le diocèse sur ses réseaux sociaux. Ce nouveau prêtre, tout sourire, sera assurément un bon gardien de Paix !