Dans son intention de prière du mois de novembre 2023, le pape François demande aux fidèles de prier tout particulièrement pour lui. "Demandez au Seigneur de me bénir", déclare le Pape plus de dix ans après son élection, en 2013.

« Demandez au Seigneur de me bénir ». Plus de dix ans après son élection, le pape François implore à nouveau les fidèles avec les mêmes mots, dans sa vidéo d’intention de prière du mois de novembre, rendue publique le 31 octobre 2023. Alors que la prière de ce mois est dédiée au Pape, François livre des confidences sur sa charge, pour laquelle il demande à être jugé « avec bienveillance ».

« Votre prière me donne de la force et m’aide à discerner et à accompagner l’Église à l’écoute de l’Esprit saint« , assure dans cette vidéo le pape François. Celui qui va bientôt célébrer ses 87 ans adopte un ton très personnel, expliquant qu’être Pape « ne signifie pas que l’on perd son humanité ». « Au contraire, mon humanité grandit chaque jour davantage avec le peuple saint et fidèle de Dieu », affirme-t-il.

« Être Pape, c’est aussi un processus. […] On apprend à être plus charitable, plus miséricordieux et, surtout, plus patient » poursuit-il tandis que se succèdent des images de son pontificat, entre moments connus et moments inédits d’émotions, faits d’étreintes et de prières durant ses voyages autour du globe. « Le Seigneur va nous demander, à nous évêques, de rendre des comptes sérieusement », souligne François, qui glisse que « tous les papes, au début de leur pontificat, ont eu ce sentiment de peur, de vertige, de celui qui sait qu’il va être jugé sévèrement ».

Une demande de bienveillance

« S’il vous plaît, je vous demande de juger avec bienveillance », demande alors l’évêque de Rome aux fidèles. Et de reprendre les paroles qui avaient marqué les esprits au soir de son élection le 13 mars 2013 : « Faisons cette prière en silence de vous tous sur moi ». Apparu au balcon de la façade de la Basilique vaticane, François avait souligné l’importance de « la prière du peuple qui demande la bénédiction de son évêque », demandant un moment de silence profond afin que tous puissent prier pour lui.

L’intention de prière de ce mois est ainsi formulée : « Prions pour le Pape, afin que, dans l’exercice de sa mission, il continue à accompagner dans la foi le troupeau qui lui est confié par Jésus et toujours avec l’aide de l’Esprit Saint ». Dans un communiqué de présentation, le père Frédéric Fornos, directeur international du Réseau mondial de prière du pape – en charge de la vidéo –, reconnaît que le message de ce mois est « significatif, car depuis le premier jour, […] son pontificat a été caractérisé par une demande ininterrompue de prière à son égard de la part de nous tous ».