Les parents d’enfants mélancoliques peuvent craindre que quelque chose cloche chez leur enfant. Il est donc important de comprendre leur tempérament pour savoir ce dont ils ont réellement besoin.

Notre société a tendance à récompenser les extravertis, les pragmatiques et les fonceurs. Même à l’école, les enfants « populaires » sont ceux qui aiment faire la fête et qui aiment être toujours entourés d’autres personnes. Ils trouvent leur énergie et leur joie au contact avec les autres. Un enfant mélancolique, à l’opposé, est un introverti qui aime rester dans un lieu calme pour réfléchir, lire ou peindre. Même s’ils aiment les gens, les enfants mélancoliques ont surtout besoin de silence et d’espace pour se ressourcer. Ils aiment passer leur temps à méditer sur le sens de l’existence, sur leur vie, à contempler la Beauté… Cependant, les parents se demandent souvent si leur enfant mélancolique n’est pas simplement triste ou déprimé.

Même si les mélancoliques peuvent par nature être enclin à la tristesse et parfois au pessimisme, ils trouvent leur équilibre et leur bonheur en ayant souvent des temps seuls pour se ressourcer, pour méditer, pour contempler la nature et s’éveiller à la Beauté.

Il est utile que les parents comprennent certaines caractéristiques de ce tempérament mélancolique afin qu’ils puissent mieux communiquer avec leurs enfants et comprendre ce dont ils ont besoin.

1

DONNEZ-LEUR DE L’ESPACE ET DU TEMPS SEULS



Les enfants mélancoliques ont besoin de beaucoup d’espace personnel et de temps seuls. Lorsqu’ils se retirent dans leur chambre, ils ne rejettent pas leur famille, ils ont simplement besoin de temps pour se ressourcer et réfléchir. Ils sont très sensibles aux interactions sociales et, même s’ils aiment leur entourage, ils aiment aussi prendre du recul et être indépendant.

2

PRENDRE LEUR ANGOISSE EXISTENTIELLE AU SÉRIEUX



Ksenia Shestakova | Shutterstock

Les mélancoliques creusent en profondeur lorsqu’il s’agit de comprendre la vie, le but de l’existence, Dieu… Ils ont un monde intérieur très fécond et des questionnements profonds. Il est bon de prendre au sérieux leurs préoccupations, tout en veillant à réfléchir avec eux pour faire évoluer leurs éventuelles pensées négatives. Certaines questions peuvent ne pas sembler si importantes mais, pour une raison quelconque, elles le sont aux yeux de votre enfant. Il est donc nécessaire de leur accorder du temps pour leur apporter les bonnes réponses.

3

ILS N’ONT PAS BESOIN DE VOUS POUR LEUR REMONTER LE MORAL



Les mélancoliques n’ont pas besoin d’une énergie extérieure pour leur remonter le moral. Ils n’aiment généralement pas être sollicités par trop d’activités, ou être sous les projecteurs, et il est important de respecter cela. Les mélancoliques ont une vie intérieure et une activité intellectuelle très actives, et une stimulation extérieure excessive n’est pas utile pour eux. Ils aiment s’asseoir tranquillement pour lire, écrire, contempler la nature pendant des heures. Pour un observateur extérieur, cela s’apparente peut-être à perdre son après-midi, mais ce n’est pas le sentiment du mélancolique. Son cerveau est une ruche d’activités et de pensées, et il se ressource dans son monde intérieur.

4

LES ÉCOUTER



Les mélancoliques apprécient particulièrement les conversations profondes en tête-à-tête parce qu’ils s’épanouissent en établissant des liens personnels véritables. Profitez-en pour prendre du temps de qualité avec eux. Quand vous les écoutez, aidez-les à diriger leurs pensées intérieures vers Dieu, car c’est Lui la réponse à leurs questionnements. Dirigez leur désir, loin d’une auto-analyse inutile et sans fin, et vers la recherche de la Beauté et du Bien transcendant.

5

ILS ONT BESOIN D’UNE VRAIE RELATION AVEC DIEU



kamon_saejueng | Shutterstock

En l’absence d’une forte identité religieuse, les mélancoliques essaieront de chercher des réponses chez de grands écrivains, philosophes ou chanteurs. Ils ont soif de comprendre le sens de l’existence et ont une vraie sensibilité pour l’Infini. Ils cherchent des réponses partout et avec passion. Encouragez votre enfant à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Faites-leur connaître ce Dieu qui les a créés, les aime et veut vivre éternellement avec eux au paradis, car c’est Lui qui répondra à leur soif d’Infini.

[EN IMAGES] Ces saints qui sont de puissants intercesseurs pour vos enfants :