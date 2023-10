Vous avez peur ? Récitez cette courte citation biblique !

Cette citation du Deutéronome peut suffire à surmonter une peur ou une forte angoisse.

Le sentiment de terreur peut être dévorant. Vous pouvez avoir peur d’aller chez le médecin par crainte de mauvaises nouvelles ou ressentir une certaine appréhension à l’idée de devoir confronter quelqu’un. La peur est parfois si présente qu’elle peut même paralyser. Mais n’ayez crainte, la Bible est remplie de merveilleuses citations sur la façon de combattre la peur et l’anxiété. La citation du Deutéronome est d’ailleurs parfaite pour chasser une peur qui vous ronge :

« Soyez forts et courageux, ne craignez pas, n’ayez pas peur devant eux : le Seigneur votre Dieu marche lui-même avec vous ; il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. » (Dt 31, 6)

Savoir que « Dieu marche lui-même avec vous » suffit à donner le courage dont vous avez besoin pour faire face à une situation critique. De plus, réciter ces quatre mots aide à faire face à la peur. En les répétant encore et encore, vous serez capable d’affronter absolument tout !

Bien sûr, si ces mots peuvent réconforter les adultes, ils peuvent aussi rassurer les plus petits. Si vous les enseignez à vos enfants, ils pourront non seulement s’en souvenir, mais aussi les prononcer lorsqu’ils auront besoin d’un peu plus de courage.

Conseils des grands saints pour ne pas avoir peur :