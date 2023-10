La blague du pape François quand il parle de son successeur

C'est une pirouette dont est familier le pape François, à plusieurs reprises, dont tout récemment lors de son voyage en Mongolie, il parle de son successeur, et pour le désigner... il l'appelle Jean XXIV.

A plusieurs reprises ces derniers temps, le pape François, âgé de 86 ans, parle de son successeur, en le nommant « Jean XXIV ». C’est arrivé notamment dans l’avion qui le ramenait de Mongolie, après son voyage apostolique du 31 août au 4 septembre dernier. A la question d’un journaliste qui lui demandait quels seraient ses prochains voyages, il expliquait qu’il se sentait de plus en plus limité, par ses problèmes de santé, et qu’après Marseille, il irait peut-être un autre petit pays d’Europe, mais qu’il ne savait pas trop. Et pour le Vietnam? Le Pape a indiqué qu’il y aurait « sûrement » un voyage au Vietnam dans les années à venir, mais qu’il serait probablement effectué par « Jean XXIV » – le nom qu’il imagine pour son successeur.

Ce n’est pas la première fois que le Pape fait allusion à son successeur, et qu’il le nomme toujours Jean XXIV. Il avait déjà notamment blagué à la télévision portugaise concernant sa présence aux JMJ qui paraissait alors fragile, vu ses problèmes de santé. Mais pourquoi parle-t-il de Jean XXIV et non Jean-Paul III ou Benoit XVII ? Pour mémoire, c’est le pape Jean XXIII, élu en 1958, qui a été à l’initiative de Vatican II, avant de mourir en 1962. Un pape réformateur à l’époque donc, est-ce que souhaite le pape François pour son successeur ? Ou est-ce parce que François aimait particulièrement le pape Jean XXIII, ayant d’ailleurs présidé sa canonisation en 2014 ?

L’histoire ne le dit pas, ni l’avenir d’ailleurs, car impossible de connaître à l’avance le successeur de François ni le nom qu’il choisira. Tout juste devine-t-on que le Pape, malgré son âge et sa charge de travail, reste blagueur et peut-être aussi conscient de sa fragilité.