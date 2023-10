En Serbie, à Kragujevac, un rond-point a une particularité qu'il est difficile de rater : en son centre, un crucifix d'une hauteur de 18 mètres trône fièrement depuis 2010.

Les ronds-points sont bien souvent taxés de « laids », de « coûteux », et d' »inutiles ». Parfois, les trois en même temps. Mais à Kragujevac, quatrième plus grande ville de Serbie située au centre du pays, on a décidé de faire d’un rond-point un véritable hommage au Christ en croix, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’initiative ne peut guère passer inaperçue. Comment ignorer en effet ce crucifix gigantesque, érigé sur la route à l’entrée de la ville ?