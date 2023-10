84 ans de mariage ! Le secret de Cleovis et Arwilda

Avec 84 ans de mariage au compteur, Cleovis et Arwilda Whiteside détiennent le record du mariage le plus ancien de l’État de l’Arkansas (États-Unis). Ils ont récemment dévoilé le secret de leur bonheur conjugal.

Cleovis et Arwilda Whiteside se sont rencontrés quand ils étaient adolescents et se sont mariés en 1939. Aujourd’hui âgés respectivement de 102 ans et de 98 ans, ils attribuent à Dieu le secret de leur vie conjugale heureuse depuis 84 ans. « Sachez vous mettre à genoux et procurez-vous une Bible, elle vous aidera à traverser toutes sortes de tempêtes », a récemment conseillé Arwilda aux jeunes couples sur KATV, une chaîne local de Little Rock, en Arkansas (États-Unis) où habite le couple.