L’excellente idée d’un évêque américain pour relancer l’adoration eucharistique

Les catholiques du Nebraska peuvent se joindre à une nouvelle initiative pour connaître les églises de leur État et rencontrer le Christ à travers l’adoration eucharistique.

Au Nebraska, l’Église catholique est en plein essor. Les écoles catholiques sont dynamiques et les paroisses en pleine croissance. Et depuis août dernier, la communauté catholique peut se joindre à une nouvelle initiative très intéressante pour découvrir les églises et les chapelles de leur État et adorer Jésus dans l’Eucharistie.

Le diocèse de Lincoln invite à se lancer dans un « pèlerinage de passeport eucharistique« . Une idée qui a germé dans l’esprit de l’évêque James Conley, après qu’il ait péleriné sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle. En effet, à chaque étape du pèlerinage, les marcheurs tamponnent un passeport appelé une crédenciale. Une manière de conserver une trace de leur passage dans un lieu et de montrer ce qu’ils ont visité.

De la même manière, la Commission du tourisme du Nebraska a lancé avec succès un programme « Passeport du Nebraska » pour encourager les touristes à visiter les sites remarquables du Nebraska. « Ces deux initiatives réunies ont contribué à former l’idée du pèlerinage du passeport eucharistique », a déclaré le Père Christopher Eckrich, prêtre secrétaire de Mgr James D. Conley.

Eveil eucharistique

Le passeport met ainsi en exergue 17 lieux dans lesquels est exposé le Saint Sacrement. Pour l’évêque, l’intérêt est de mêler la visite d’un lieu sacré et le réveil eucharistique. Le Père Eckrich a coordonné le lancement du pèlerinage du passeport eucharistique dans le diocèse et a distribué plus de 10.000 passeports dans les paroisses locales.

« Chaque fois que quelqu’un passe un moment devant Jésus-Hostie, Jésus peut parler à son cœur et il peut parler à Jésus », a déclaré le prêtre. « L’un des objectifs du renouveau eucharistique est de créer des opportunités de rencontre avec Jésus dans le Saint-Sacrement. Nous prions pour que cela se produise pour ceux qui relèvent le défi du programme Passeport eucharistique. »

« Obtenir le tampon est amusant, et c’est intéressant de visiter ces beaux édifices… mais il s’agit en fin de compte d’un voyage à la rencontre du Christ dans l’Eucharistie », a-t-il déclaré. « Si nous nous rapprochons de Lui au cours de ce pèlerinage, et si cela aide notre foi à grandir – même si nous n’avons pas atteint les 17 sites – alors louons Dieu ! Le programme a atteint son objectif. »

Il a encouragé d’autres diocèses à lancer ce programme : « Il serait très facile pour n’importe quel diocèse de créer un programme comme celui-ci ! Il existe de nombreux joyaux cachés dans tous les diocèses du pays. » Et même du monde, pouvons-nous ajouter. Alors pourquoi pas en France ?