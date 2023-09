François invite les catholiques à prier pour « l’Église en Synode »

Dans son intention de prière du mois d'octobre 2023, le pape François appelle les croyants à prier spécialement pour l’Église et sa vocation missionnaire, alors que se rapproche le synode sur la Synodalité."Je voudrais vous rappeler qu'il ne s'agit pas de la fin du chemin, mais plutôt de la poursuite du chemin ecclésial", déclare le Pape.

Alors que s’ouvrira le 4 octobre la première session du Synode sur l’avenir de l’Église à Rome, le Pape invite les catholiques à prier pour « l’Église en Synode » tout au long du mois d’octobre, dans sa vidéo mensuelle de prière diffusée le 29 septembre 2023.

« Prions pour l’Église, afin qu’elle adopte l’écoute et le dialogue comme style de vie à tous les niveaux, en se laissant guider par la force de l’Esprit Saint vers les périphéries du monde », confie le pape François dans cette vidéo de moins de deux minutes. Pour le pontife, une Église synodale répond à sa « vocation missionnaire, à savoir, la réponse au commandement de Jésus de proclamer l’Évangile ». Le Pape prévient aussi que la session qui doit se jouer ce mois-ci à Rome ne clôturera pas le Synode. Il s’agit pour lui « de la poursuite d’un chemin ecclésial ».

Parvenir à une meilleure participation des laïcs

Le père Frédéric Fornos, directeur international du Réseau mondial de prière du pape – qui prépare et diffuse ces vidéos -, souligne combien pour le pape François le chemin synodal « n’est pas le résultat de stratégies et de programmes, mais d’une écoute réciproque entre frères et sœurs ».

Le pape François a convoqué un « Synode sur la synodalité » en octobre 2021 dont l’un des objectifs est de parvenir à une meilleure participation des laïcs dans la vie de l’Église. Après deux ans de réflexion aux niveaux local et continental, les discussions arrivent à Rome et seront portées durant un mois par 464 participants du monde entier. Une première synthèse doit être votée le 28 octobre et une seconde session romaine aura lieu en octobre 2024.