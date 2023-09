Venez passer votre week-end avec Thérèse ! 

À l’approche du 1er octobre, la Semaine Thérésienne organisée par les Apprentis d’Auteuil offre la possibilité non seulement de se recueillir auprès de la sainte, mais aussi de se rencontrer et de se former pour trouver la véritable Paix. Les jeunes en quête de sens sont particulièrement invités à venir découvrir celle qui les comprend et leur parle.

Voilà 18 ans maintenant qu’à l’approche du 1er octobre, le sanctuaire Sainte-Thérèse des Apprentis d’Auteuil, à Paris, organise la « Semaine Thérésienne ». Cette année, elle aura lieu du 27 septembre au 1er octobre. Un temps de grâces et de rassemblement pour tous les amis de Thérèse de Lisieux. Pendant quatre jours, ce sont des célébrations, des enseignements, des veillées de prières mais aussi des temps d’adoration devant les reliques de la sainte normande, qui sont organisés pour toucher le cœur du plus grand nombre.

Chercher la Paix du Christ

Le thème choisi pour cette édition est celui de « la Paix ». Et comme le rappelle le père Joël Pralong, qui intervient sur plusieurs conférences pendant cette Semaine Thérésienne, « cette Paix que l’on recherche est surnaturelle, elle vient du Christ, et elle est aussi dynamique, pour nous permettre de dialoguer avec le monde et non le fuir ». Le prêtre insiste donc sur cette Paix qu’il faut chercher, avec l’aide de la petite Thérèse, notamment pour éviter les angoisses de notre époque, et le vide existentiel qui en découle. Il animera une conférence sur la Paix, « une bombe à construction massive », le vendredi 29 à 14h.

« En venant à la semaine thérésienne, les jeunes peuvent ainsi venir chercher, écouter, voire rencontrer le Christ, par l’intermédiaire de Thérèse », reprend-t-il. « Il est vrai que l’on ne peut pas fabriquer la Foi chez les autres, celle-ci se reçoit et nécessite une conversion personnelle, mais on peut aider les personnes à se mettre en chemin, à se donner les moyens de la chercher. Ces rencontres sont une très belle opportunité pour cela. »

Un temps d’adoration devant les reliques de la petite Thérèse est également prévu. Michel Le Moine/Apprentis d’Auteuil

Impossible de citer tous les événements organisés pendant ces quatre jours intenses où artistes et témoins vont se succéder pour parler de Thérèse et permettre de se laisser toucher par elle. Parmi ces intervenants, Charlotte, 39 ans témoigne de son espérance malgré la douleur de la maladie et Sébastien, 23 ans, a su faire de ses limites des alliés. De nombreux acteurs et musiciens viendront également faire découvrir une Thérèse inattendue, à ne pas manquer pour les amateurs de musique et de théâtre.

À noter encore, pour accompagner les jeunes et moins jeunes, deux très belles veillées sont également prévues, ce vendredi 29 septembre avec une « Soirée Consolation » animée par le père Hervé Soubias, et le samedi 30 avec une soirée “pétales de roses” où les participants pourront demander « une pluie de grâces », accompagnés de Sylvie Buisset, compositrice et chanteuse.

« C’est dans le Christ que l’on trouve la véritable Paix », conclut le père Joël Pralong qui participe à la semaine Thérésienne pour la sixième fois. « Ce qui me touche à chaque fois, c’est le nombre de petits et d’humbles que Thérèse amène jusqu’à elle, et qui viennent chercher quelque chose. Elle, la petite et humble, leur montre le chemin vers Jésus, ayant également traversé des souffrances et des doutes, elle sait et comprend, et sa démarche rappelle celle du bon samaritain: avoir soi-même été ramassé au bord du chemin pour en ramasser d’autres. »

