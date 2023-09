Que fête vraiment l’Église le 29 septembre ?

Le 29 septembre, l’Église fête les trois archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Mais ils ne sont pas les seuls à être célébrés ce jour-là. A travers eux, elle célèbre tous les anges.

Le 29 septembre, l’Église célèbre les archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Mais elle célèbre aussi « tous les anges qui, du Paradis de la Genèse à celui de l’Apocalypse, remplissent de leur présence invisible le déroulement de l’histoire du salut. Messagers du Seigneur pour révéler ses desseins et porter ses ordres, ils constituent, avec les saints, la foule immense des adorateurs du Dieu Vivant » (notice du Missel romain). En effet, les archanges arrivent les premiers parmi ces créatures spirituelles qui proclament le Seigneur. Mais leur fête rappelle l’essentiel de la vocation des anges : contempler Dieu et chanter sa louange.

En cette fin septembre, l’Église fête non seulement les archanges et les anges mais également tous l’univers invisible. Chaque fête des anges est l’occasion de rappeler ce qu’énonce la profession de foi du quatrième Concile du Latran :

« Dieu a tout ensemble, dès le commencement des temps, créé de rien l’une et l’autre créature, la spirituelle et la corporelle, c’est-à-dire les anges et le monde terrestre ; puis la créature humaine qui tient des deux, composée qu’elle est d’esprit et de corps » (327 CEC).

À leur image, l’Église toute entière est appelée à contempler Dieu et chanter sa louange.

La hiérarchie des anges en images :