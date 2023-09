Une semaine après l'invasion azérie du Haut-Karabagh, le 19 septembre 2023, l'exode de ses habitants se poursuit. Dans un court message vidéo, le réalisateur Mel Gibson a tenu à exprimer son soutien au peuple arménien.

Alors que la tragédie se poursuit au Haut-Karabagh, des voix du monde entier s’élèvent pour dénoncer l’invasion de l’enclave par l’Azerbaïdjan, le 19 septembre 2023, et le déplacement forcé de la population arménienne. Parmi elles, le réalisateur Mel Gibson a tenu à adresser publiquement son soutien indéfectible aux Arméniens.

« On assiste à un génocide en cours »

Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux le 28 septembre, il dénonce le traitement des Azéris infligés aux habitants du Haut-Karabagh. « L’histoire se répète tragiquement », commence-t-il. « On assiste à un génocide en cours », poursuit-t-il. Le réalisateur et producteur hollywoodien pointe du doigt « des siècles de persécution » contre les Arméniens, qui « en raison de leur foi se trouvent une fois de plus sujets à une campagne brutale de nettoyage ethnique ». Il accuse l’Azerbaïdjan et la Turquie d’infliger aux habitants du Haut-Karabagh « d’inombrables horreurs », « la famine » ou encore « les déplacements forcés ». Le 27 septembre au matin, ils étaient plus de 65.000 à avoir rejoint l’Arménie.