La maladie de l’indifférence

Quelle est donc cette "indifférence" dont a parlé le pape François à Marseille, "marque de nos sociétés" et des "cœurs plats insensibles à toute chose et à tout le monde" ? Pour l’écrivain Xavier Patier, c’est la maladie d’un monde devenu vieux, qui a perdu le désir des héros et des saints.

Il y a quelques jours, comme je marchais tôt le matin sur les quais de Seine obscurs et presque silencieux pour aller prendre le train qui me ramènerait chez moi, j’ai retrouvé le Paris de ma jeunesse étudiante, les odeurs de goudron mouillé, les silhouette hâtives, et j’ai songé que j’avais eu une jeunesse très belle, très profonde, très heureuse, la plus riche jeunesse qu’ait pu connaître une homme, même si je n’éprouve aucun désir, ni assez de force pour imaginer la recommencer : ce serait trop. La jeunesse étudiante est le moment des grandes souffrances et des merveilleuses espérances, des profondes blessures et des vraies joies. Elle est l’âge du bonheur qui s’ignore. L’âge de la débauche et de la sainteté, disait Mauriac, qui aimait exagérer.

Héros et pécheur

En tout cas, la plus redoutable épreuve de nos vieillesses tient à ceci que le Christ ne nous y a pas précédés. Il est mort à 33 ans. Il n’a pas connu les défaillances du corps et les épuisements de l’âme, quand viennent ces heures où il ne saurait plus être question ni de débauche, ni de sainteté. Nous avançons seuls dans un monde où les passions s’éteignent, quand s’obscurcissent le soleil et la lumière et qu’approchent ces années dont tu diras « Je ne les aime pas », prévenait l’Ecclésiaste. Le Christ nous laisse nous débrouiller tout seuls avec l’âge qui vient, même si sa tendresse, en certaines heures, devient plus sensible à l’homme qui décline.