Le secret pour se ressourcer tous les jours quand on est parent

Pour se sentir spirituellement revigorés, les parents peuvent changer de regard sur le quotidien et considérer le temps passé avec leurs enfants comme sacré et précieux.

Les parents disposent de si peu de temps pour eux-mêmes ! Pour se détendre, ou pour se ressourcer spirituellement. Tout leur temps libre semble être consacré aux soins à apporter à leurs enfants, aux différentes activités, aux sorties, aux conduites… et avec toutes ces obligations familiales, les parents finissent vite par se sentir spirituellement appauvris.

Ils voudraient se ressourcer, avoir du temps et de l’espace pour eux, pour lire et prier. Ils rêvent de partir en retraite silencieuse, comme les moines, pendant quelques jours, voire quelques semaines, pour rester dans une contemplation silencieuse, au milieu des montagnes, d’une forêt ou d’un désert… loins de cris et des disputes enfantines.

Revenant à la réalité, ils se rendent vite compte que cela n’arrivera pas. La bonne nouvelle toutefois est que les parents n’ont pas réellement besoin de se retirer comme des moines pour vivre une retraite. Dans la vocation qui leur est propre, les parents peuvent vivre cette retraite autrement, dans leur quotidien. Mais comment ?

L’extraordinaire dans l’ordinaire

Pour se sentir spirituellement revigorés, les parents peuvent simplement changer de regard sur le quotidien et sur leur famille et considérer le temps passé avec leurs proches comme sacré et précieux. Il faut pour cela passer du “monde naturel” au “monde de la grâce”, c’est-à-dire avoir un regard plus spirituel, émerveillé et contemplatif sur la vie. Comme l’expliquait le philosophe catholique allemand, Josef Pieper (1904-1997), dans son livre Le loisir, fondement de la culture [Ed. Ad Solem, 2007] :

« Un homme qui a besoin de l’insolite pour s’émerveiller montre qu’il a perdu la capacité de trouver la vraie réponse à l’émerveillement de l’être […] Quand nous laissons réellement notre esprit se reposer dans la contemplation d’une rose en bouton, d’un enfant qui joue ou d’un mystère divin, nous sommes vraiment revigorés et revivifiés, comme par un sommeil sans rêves. […] C’est dans ces moments de silence, que l’âme de l’homme prend conscience de ce qui maintient le monde ensemble. »

En effet, il est possible de rencontrer Dieu dans le quotidien, à travers ses enfants et les évènements de sa vie. Le divin se reflète dans le sourire de votre fille, dans l’humour et la joie de votre garçon, dans la gentillesse de votre adolescente, dans les réflexions profondes de votre aîné. Ce regard renouvelé, émerveillé et reconnaissant pour les dons que Dieu vous a fait vous comblera spirituellement, et voilà que chaque moment de qualité en famille pourra s’avérer être une vraie petite retraite spirituelle !