Louis, le bébé que François a béni au stade Vélodrome

Des moments forts, il y en a eu beaucoup ce samedi 23 septembre à Marseille. Mais celui-ci remporte certainement la palme de la tendresse. Alors qu’il venait tout juste d’entrer en papamobile dans le stade Vélodrome sous les acclamations de 57.000 fidèles, le pape François a embrassé et béni un tout jeune bébé devant les regards émus et attendris de tous.

À peine avait-t-il parcouru quelques mètres dans le stade qu’un membre de son service de sécurité lui a tendu un nourrisson qu’il a embrassé et béni. Un geste qu’il fait régulièrement lors de ses audiences générales et ses déplacements.

« Nous sommes venus trois fois au stade Vélodrome cette semaine et là on peut dire qu’on finit en beauté ! », a réagi au micro de TF1 le père du petit Louis, âgé d’un mois et demi. « Guillaume est descendu avec Louis pour voir un peu mieux il a tendu notre bébé, le Pape l’a pris par l’intermédiaire d’un homme de la sécurité… Oui c’était très émouvant ! », a complété son épouse. « Nous avons ressenti une grande joie ! ».

