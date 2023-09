Entre le destin et la Providence, quelle est la différence ?

Dans la mythologie grecque et romaine, le destin est une divinité aveugle, à laquelle toutes les autres divinités sont soumises, et à laquelle l’homme cherche désespérément à échapper. La religion chrétienne, elle, ne dit pas que l’homme est irrémédiablement lié à des forces obscures mais qu’au contraire il en est délivré. Cela ne nie pas le hasard, ni les inégalités, ni les pressions psychologiques dont il est l’objet, mais cela signifie que bien qu’il ne puisse décider de tout, c’est lui le maître de sa vie, un maître qui peut compter sur quelqu’un d’autre à ses côtés. Et ce quelqu’un, c’est Dieu. Ainsi, contrairement à l’idée du destin, où tout est prédéfini d’avance par une force suprême, la Providence met en avant la liberté de l’homme.

Les Pères de l’Église ont très bien saisi cette différence et ont pris soin de souligner l’autonomie et la liberté de l’homme dans la conduite de sa vie, en indiquant qu’il n’y a pas de plan pré-écrit de l’histoire ou des destins personnels. Dieu agit à travers les libertés humaines, même contraires. C’est notamment ce que dit saint Augustin dans La Cité de Dieu :

« Quant à ceux qui appellent destin, non la disposition des astres au moment de la conception ou de la naissance, mais la suite et l’enchaînement des causes qui produisent tout ce qui arrive dans l’univers, je ne m’arrêterai pas à les chicaner sur un mot, puisqu’au fond ils attribuent cet enchaînement de causes à la volonté et à la puissance souveraine d’un principe souverain qui est Dieu même, dont il est bon et vrai de croire qu’il sait d’avance et ordonne tout, étant le principe de toutes les puissances sans l’être de toutes les volontés. C’est donc cette volonté de Dieu, dont la puissance irrésistible éclate partout, qu’ils appellent destin. »