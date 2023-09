Il n'est jamais trop tard pour demander le baptême. L'ancien joueur mondial de football Ronaldo Nazario ne dira pas le contraire, lui qui a reçu le sacrement de baptême à l'âge de 46 ans mardi 12 septembre ! "Avec ce sacrement, je me sens vraiment reconnu en tant qu’enfant de Dieu, d’une manière nouvelle", témoigne-t-il sur les réseaux sociaux.

On le surnomme « Il Fenomeno ». Il est l’une des légendes mondiales du football et fait la fierté du Brésil dont il est originaire. Mardi 12 septembre, il a franchi une étape majeure dans sa vie de foi. À 46 ans, Ronaldo Luís Nazario da Lima, que tout le monde appelle simplement Ronaldo, a reçu le sacrement du baptême catholique.

Le Brésilien a partagé sur les réseaux sociaux des images de ce moment clé de sa vie spirituelle. La cérémonie a eu lieu à São Paulo. Loin du faste qui accompagnait sa carrière de footballeur, le baptême s’est tenu dans la stricte intimité familiale, en compagnie de son parrain et de sa marraine. « Aujourd’hui est un jour très spécial. J’ai été baptisé ! La foi chrétienne a toujours été une partie fondamentale de ma vie depuis que je suis enfant, même si je n’avais pas encore été baptisé », s’est-il réjoui sur son compte Instagram. « Avec ce sacrement, je me sens vraiment reconnu en tant qu’enfant de Dieu – d’une manière nouvelle, plus consciente et plus profonde. Je renouvelle mon engagement à suivre le chemin du bien, de mon plein gré, en croyant à l’amour de Jésus, à l’amour-charité. »