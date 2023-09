Face aux coups d’État en Afrique, la prudence des évêques

Face à la multiplication des coups d’État en Afrique de l’Ouest, les évêques africains se sont montrés prudents. Pas de soutien ou de dénonciation, mais des appels à la paix et au développement. Pour le géopoliticien Jean-Baptiste Noé, cette distance prudente est nécessaire dans des pays où les chrétiens sont souvent très minoritaires.

La routine des coups d’État a repris en Afrique, mettant à mal les populations civiles et les autorités religieuses. Après le Mali et le Niger, le Gabon. Les réactions des évêques et des différentes associations épiscopales ont été pour le moins prudentes. L’ingérence dans les affaires politiques internes donne rarement de bonnes choses, surtout quand des incertitudes demeurent sur ceux qui arriveront in fine à conserver le pouvoir. Cela dépend aussi beaucoup de la présence chrétienne dans les pays.

Appels à la paix

Au Mali et au Niger, les catholiques sont très minoritaires. À peine 16.000 catholiques pour le second, présents essentiellement à Niamey et environ 200.000 catholiques au Mali, soit 1,7% de la population. Dans ces pays où les islams sont dominants, la parole des catholiques pèse peu. L’objectif est surtout d’éviter les persécutions et les répressions des groupes majoritaires, d’autant que les fractures religieuses et politiques épousent les diversités ethniques. Loin d’être en position de force, les évêques locaux ne peuvent que se contenter d’appeler à la paix.