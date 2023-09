Si son nom de vous dit rien, son visage lui, vous parlera. Connu pour ses courtes vidéos de blagues qu’il publie sur les réseaux sociaux, Alexandre Antonio, plus connu sous le nom de Tonio Life, est un comédien français qui s’est fait connaître il y a une dizaine d’années sur Vine. Aujourd’hui, l’auteur de la web-série Débordé, où il met en scène son quotidien à travers des vidéos hilarantes, comptabilise un million de followers sur Instagram, 1,7 million sur Facebook et 500.000 sur YouTube. Une sacrée audience de fans !

Des fans auxquels l’Instagrameur a récemment révélé avoir reçu le baptême. Dans une courte vidéo qui le met en scène, on voit le jeune homme en juin 2022 rentrer d’une soirée, comme en contraste avec cette vie d’avant, la deuxième partie de ce post le montre en train de se faire baptiser en septembre 2023. « Merci Jésus mon Sauveur », indique Alexandre Antonio. Un post accompagné d’un message dans lequel le comédien partage son amour pour Dieu :

« Je n’aurai jamais honte de montrer mon amour pour Jésus. Il m’a sauvé et me rend meilleur chaque jour malgré que je sois un être imparfait et remplis de pêché. MERCI JÉSUS ! Il est l’heure d’ASSUMER pleinement et de ne plus cacher ce qu’il a fait pour toi. Si je dois perdre des abonnés, des proches, des contrats ou autres parce que j’exprime fièrement cette amour… Alors qu’il en soit ainsi ».