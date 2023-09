[EN IMAGES] La famille Ulma, une béatification historique

Józef et Wiktoria Ulma ainsi que leurs sept enfants ont été béatifiés ce dimanche 10 septembre 2023 à Markowa en Pologne. Une béatification historique et symbolique à revivre en images.





À Markowa, en Pologne, ce dimanche 10 septembre a été un jour de fête, de joie, de ferveur et d’unité. La famille Ulma, Józef et Wiktoria ainsi que leurs sept enfants – y compris un bébé qui a perdu la vie au moment de sa naissance – a été béatifiée. Cette famille a été exterminée le 24 mars 1944 en Pologne par les nazis pour avoir caché des juifs. Ils ont été exécutés avec les huit membres de la famille juive qu’ils hébergeaient depuis un an et demi, les Goldmann. Alors que ces derniers étaient poursuivis et persécutés, ils ont trouvé refuge au sein du foyer des Ulma. Bien que conscients du risque les a caché, les Ulma leur a offert un toit, de la nourriture et une amitié sans faille.

Lors de l’Angélus du 10 septembre 2023, le pape François a invité la foule de quelque 20.000 personnes place Saint-Pierre à applaudir la famille Ulma, béatifiée le même jour en Pologne à Markowa, et collectivement reconnue comme martyre. « À la haine et à la violence qui caractérisaient leur époque, a souligné le pape François après la prière mariale, ils ont opposé l’amour évangélique ». Et le chef de l’Église catholique de souhaiter que « cette famille polonaise, qui a représenté un rayon de lumière dans l’obscurité de la Deuxième Guerre mondiale, soit pour nous tous un modèle à imiter dans la dynamique du bien et dans le service de celui qui est dans le besoin ».

En accueillant huit juifs persécutés par le régime nazi, « la maison des Ulma est devenue cette auberge où l’homme méprisé, exclu et frappé par la mort a été logé et soigné » a pour sa part rappelé le préfet du dicastère pour la Cause des saints, le cardinal Marcello Semeraro, lors de la messe de béatification de la famille Ulma. Józef et Wiktoria Ulma « ont vécu une sainteté non seulement conjugale […] mais aussi pleinement familiale, éclairée et soutenue par la grâce sanctifiante du baptême, de l’eucharistie et des autres sacrements. Ce n’est qu’ainsi que « la beauté et la grandeur du sacrement du mariage » peuvent émerger ».

Un moment historique à revivre en images :