Thibaud Roth, l’héroïsme du service

Le 9 août dernier, dix personnes porteuses d’un handicap mental sont décédées tragiquement dans l’incendie du gîte de Wintzenheim les accueillant pour des vacances adaptées. Thibaud Roth, l'un des accompagnateurs, est également décédé. Le portrait qu’en dressent les gens qui l’ont connu révèle un homme de bien, au service jusqu’au bout, dont la mémoire, parce qu’elle est exemplaire, doit être cultivée.

L’héroïsme ordinaire se mue, le jour du drame, en courage extraordinaire. Thiabud Roth avait 33 ans. Cet accompagnateur de 33 ans est l’une des onze victimes de l’incendie du gîte à Wintzenheim le 9 août 2023.En ce matin fatidique, Thibaud Roth a fait preuve d’une grande bravoure, comme le révèlel’Est Républicain du 21 août : « Après avoir sauvé un vacancier, cet accompagnateur est retourné dans le brasier pour en extraire d’autres des flammes. Il y a perdu la vie ». Un acte d’héroïsme qui ne surprend pas sa mère : « Pour moi, il a essayé de sauver le plus de monde possible. C’est dans sa nature de protéger les autres ». 17 personnes ont réussi à s’échapper à temps du bâtiment embrasé, et le sacrifice de Thibaud y a participé.

Vie dévouée

Qu’est-ce qui a rendu possible ce geste de dévouement ultime ? Les médias découvrent que le jeune homme faisait beaucoup de bien autour de lui, dans ce service qu’il aimait : « Il nous disait qu’il était super heureux d’aller au gîte avec des personnes handicapées. Ça lui faisait un bien fou d’être là pour les autres », a ainsi raconté son frère Simon sur RMC. Sa mère lui a rendu pour sa part un bouleversant hommage sur RTL :

Il était aussi extrêmement à l’écoute des autres, il essayait toujours d’aider les autres que ce soient des personnes fragiles ou des copains qui avaient des difficultés. […] Les adultes handicapés peuvent avoir des coups de mou, faire des crises, mais lui, il arrivait à gérer ça en 30 secondes tellement il avait la foi. Il était tellement naturel que les personnes fragiles l’adoraient, ils adoraient Thibaud. Il racontait que les personnes fragiles n’étaient qu’amour et il les appelait ‘les bulles d’amour’. Tout ce qu’il donnait, sa générosité, il recevait en échange énormément d’amour ».

Leçon universelle

Cet amour des personnes en situation de difficulté qu’ils décrivent, même s’ils ne l’expriment pas en termes religieux, interpelle le chrétien, qui y reconnaît un comportement exemplaire et édifiant spirituellement. « Il ne possédait rien hormis son appareil photo, seul bien matériel qui lui tenait à cœur et qui a brûlé dans l’incendie », raconte un de ses proches. Ce jeune artiste avait de nombreuses passions, et sa vie arrachée si jeune est une perte. Cependant, dans ce drame qui l’a fait incidemment connaître, il offre, par son altruisme, un motif de fierté pour la société, capable d’engendrer de tels fils.

« Je me bats pour qu’il soit connu et reconnu et pas ignoré », évoque sa mère. À tous les aidants, à ceux qui sauvent des vies, à tous ceux s’impliquant dans les vacances de gens fragiles, en la France de 2023, Thibaud Roth a donné son beau visage. Pour que son souvenir continue à porter du fruit, comme sa vie, il appartient à la communauté nationale – et parmi eux, ceux qui croient en un Dieu d’Amour – de rappeler son nom, et de l’honorer.