Comment la prière élève vers Dieu

Nous avons besoin de quelque chose qui va au-delà de ce que le monde terrestre peut nous offrir. Et la prière est la manière la plus raisonnable de se confronter à ce mystère...

Les saints parlent de la prière comme de « l’élévation de l’esprit et du cœur vers Dieu » (saint Jean Damascène, CEC 2590 ). Saint Thomas d’Aquin comprend la prière comme « une élévation de l’âme vers Dieu » de quatre manières : l’élévation de la foi en adorant la grandeur de Dieu, l’élévation de l’espérance par nos efforts pour la sainteté, l’élévation de la charité à travers la rencontre intime avec Dieu, et l’élévation de la justice en imitant la justice de Dieu dans nos propres actions.

Nous pourrions réfléchir sur l’espérance. Le Père dominicain Jean-Pierre Torrell, commentant l’enseignement de saint Thomas, note comment Thomas d’Aquin se réfère à la prière comme « l’interprète de l’espérance » ou « l’interprète du désir ». L’espérance « présuppose le désir ». Nous vivons en attendant quelque chose… en attendant quelque chose dans la vie qui dépasse notre capacité à comprendre ou à réaliser. Nous savons que quelque chose nous est destiné.

Saint Paul décrit ce dilemme auquel nous sommes tous confrontés :

« Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance. Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables » (Rm 8, 25-26).

Le Saint-Esprit, auteur de la prière, interprète nos espérances, nos désirs en nous poussant à prier d’une manière digne de Dieu. Nous apportons à Dieu nos désirs, nos aspirations, tout ce qui nous pèse afin que, dans la prière, cela puisse être relevé. Nous sommes convaincus que nous avons besoin de quelque chose qui va au-delà de ce que le monde peut nous offrir. Et la prière est le moyen le plus raisonnable de se retrouver face à face avec ce mystère et d’être prêt à recevoir une réponse. Comme le dit Simone Weil : « Si nous regardons le ciel à long terme, Dieu descend et nous élève. »

Saint Thomas d’Aquin nous encourage : « Lorsque nous prions Dieu, la prière que nous exprimons nous rend intime avec lui, dans la mesure où notre âme s’élève vers Dieu, converse avec lui dans une affection spirituelle et l’adore en esprit et en vérité. »