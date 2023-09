En 16 jours, Fréderic de Lanouvelle et sa fille de 16 ans Mathilde ont tracé en tandem un magnifique cœur sur la France, réalisant ainsi un exploit sportif, associatif et humain qui va entrer dans le Guiness des records. Au delà de la performance, un beau moment père-fille pour cimenter le lien et transmettre des valeurs humaines et spirituelles.

Ancien journaliste, père de quatre filles, Fréderic de Lanouvelle a toujours été un aventurier ultra sportif. Et pour les 16 ans de ses deux ainées, il a voulu marqué le coup. Après avoir couru le marathon des Sables avec son ainée Cécile, cette fois, il a embarqué sa cadette Mathilde, pour entrer dans le Guiness des records, en réalisant, le plus grand dessin GPS en vélo et en équipe, en l’occurrence un cœur de 2.156 km, dessiné sur la France ! Un exploit physique, sportif mais aussi associatif, puisque l’opération « Un cœur gros comme ça !! » a été réalisé au profil de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui a déjà récolté près de 22.000 euros grâce à Frédéric et Mathilde.

FdeLanouvelle

Partis de Lyon le 16 août, le père et la fille ont roulé près de 150 km par jour, guidés par leurs trois GPS, pour être au plus près de la forme espérée, mais aussi avec des carnets, documents et autres factures à faire tamponner trois fois par jour par des commerçants témoins, afin de certifier de l’exactitude de leurs passages, et justifier ainsi de la réalité et de la véracité de leur exploit auprès du Guiness des Records, qui ne rigole pas avec l’exactitude du record annoncé.

FdeLanouvelle

Si l’exploit sportif sera bien validé comme un record du monde, c’est avant tout pour vivre un moment unique avec sa fille que Frédéric s’est lancé dans cette aventure. « Ce sont vraiment des moments privilégiées, qui vont nous marquer à vie en nous laissant des souvenirs impérissables », raconte ainsi à Aleteia le père de famille. « Beaucoup de discussions, de confidences, de fous-rires aussi devant les galères rencontrées, de quoi cimenter notre relation filiale », ajoute encore Frédéric sans oublier les moments plus profonds « où l’on peut parler de nos valeurs, de notre foi et notre relation à Dieu ». Le père et la fille prenaient ainsi chaque matin un temps de prière ensemble avant de monter en selle.

Arrivés jeudi 31 août à Lyon, ils ont retrouvé le reste de la fratrie, qui a suivi au jour le jour la formation de ce joli cœur et tout le monde a regagné Aix-en-Provence pour préparer la rentrée. Frédéric a désormais trois ans devant lui pour réfléchir au prochain exploit à réaliser avec sa troisième fille !