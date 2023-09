Plus que quelques jours pour s’inscrire à une expérience spirituelle inédite avec le père de Maistre

Pratique

Lundi 16 octobre 2023 : Paris / Ouarzazate ou Marrakech

Vol Paris / Ouarzazate sur compagnie régulière Transavia.

Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à l’hôtel.

Célébration eucharistique dans le désert.

Dîner et nuit en hôtel ** à Ouarzazate.



Mardi 17 octobre 2023 : Oued Drâa / Zaouiat Sidi Salah

Petit-déjeuner à votre hébergement.

Topo du père Père Philippe de Maistre.

Départ vers le grand sud, vous longez l’oued Drâa et ses oasis verdoyantes parsemées de ksour, villages bâtis à l’origine pour se protéger des nomades.

A l’heure du déjeuner, pause de 2 heures durant lesquelles les bédouins préparent le repas et vous le servent.

Passage à Zagora, ancienne étape caravanière, pour arriver à Zaouiat Sidi Salah où attendent les chameliers qui vont vous accompagner pendant la randonnée. Dromadaires chargés, marche d’1h30 pour rejoindre le bivouac aux dunes de Tidri.

Célébration eucharistique dans le désert.

Premier thé à la menthe, dîner et temps de partage autour du feu.

Bivouac sous le ciel du grand sud.



Mercredi 18 octobre 2023 : Erg de Tidri

Réveil avec le lever du soleil sur les dunes et petit-déjeuner préparé par les bédouins.

Topo du père Père Philippe de Maistre.

Départ de la marche des dunes de Tidri vers l’erg Sahel (5h de marche).

Marche sur l’erg de Tidri d’où vous dominerez la vallée de Drâa. Le paysage se fait de plus en plus désertique avec pour seule végétation des tamaris. Vous êtes sur le territoire des Aït Atta, dernière grande tribu nomade du Maroc. Ces pasteurs nomades vivent sous de grandes tentes noires appelées khaimas, tissées en poils de chèvre.

Repas préparé par les bédouins.

En fin d’après-midi, vous rejoignez les dunes dans un endroit splendide dominant la palmeraie de M’hamid.

Célébration eucharistique dans le désert.

Repas et temps de partage autour du feu.

Nuit en bivouac dans les dunes.



Jeudi 19 octobre 2023 : Erg Sahel / Erg Regabi Hniti

Réveil avec le soleil et petit-déjeuner.

Topo du père Père Philippe de Maistre.

Vous entamez cette journée de randonnée (5h de marche) en poursuivant votre découverte de l’oued Drâa depuis l’erg Sahel vers l’erg Regabi Hniti.

Repas préparé par les bédouins.

Halte près d’un site préhistorique et ses nombreux tumulus.

Célébration eucharistique dans le désert.

Dîner et temps de partage autour du feu.

Nuit en bivouac dans les dunes face au djebel Bani.



Vendredi 20 octobre 2023 : Ouled Driss

Réveil avec le soleil et petit-déjeuner.

Topo du père Père Philippe de Maistre.

Journée de randonnée (5h de marche) en direction des premiers ergs du Sahara marocain. Vous parcourez des dunes parsemées de tamaris avant de bifurquer direction nord-ouest vers la palmeraie d’Ouled driss.

Repas préparé par les bédouins.

Célébration eucharistique dans le désert.

Dîner et temps de partage autour du feu.

Nuit en bivouac dans les dunes.



Samedi 21 octobre 2023 : Ouled Driss / Tamgroute

Réveil avec le soleil et petit-déjeuner.

Topo du père Père Philippe de Maistre.

Marche (2h) vers le point de rendez-vous avec les véhicules puis départ pour M’hamid et le village d’Ouled Driss. Ce village saharien fut fondé au début du XVIIème siècle par des nomades venus de la région de Golmine. Découverte de ce village fortifié avec son architecture authentique faite de tours défensives et de ruelles couvertes encadrant une place centrale où se déroulent les fêtes et mariages.

Le trajet se poursuit vers Tamgroute avec une halte à la zaouia Nasseria, l’une des plus prestigieuses zaouïas (édifice religieux de l’islam soufi) d’Afrique du Nord, connue pour sa bibliothèque de manuscrits anciens. Visite d’une coopérative de potiers, l’autre fierté de Tamgroute. Ces ateliers de poterie figurent parmi les plus anciens et les plus célèbres du Maroc, leurs origines remontent au XVIème siècle. Sept familles, soit 260 personnes, travaillent ici de manière traditionnelle.

Déjeuner pique-nique.

Trajet pour Ouarzazate ou Marrakech.

Temps libre dans Ouarzazate ou Marrakech.

Dîner et nuit à Ouarzazate ou Marrakech en hôtel **.



Dimanche 22 octobre 2023 : Village de M’hamid / Ouarzazate ou Marrakech

Petit-déjeuner à votre hébergement.

Transfert retour vers l’aéroport de Ouarzazate ou Marrakech.

Vol retour vers Paris.

Déjeuner libre.