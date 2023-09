Le sanctuaire de Fatima (Portugal) a attiré les foules pendant l'été 2023 où il a accueilli plus d'un million de pèlerins entre le 24 juillet le 10 août, dates correspondant aux JMJ de Lisbonne. "Ce sont des chiffres très encourageants qui dépassent nos meilleures attentes", a réagi le père Carlos Cabecinhas, recteur du sanctuaire.

1,1 million : c’est le nombre de pèlerins accueillis par le sanctuaire Notre-Dame de Fatima au cœur de l’été, entre le 24 juillet le 10 août. Cette période a été marquée par les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) qui se tenaient à Lisbonne début août. Si les JMJ ont eu lieu du 1er au 6 août très précisemment, de nombreux pèlerins sont arrivés au Portugal dès la fin du mois de juillet afin de visiter Fatima et d’autres lieux portugais.

Le jour de la visite du Pape au sanctuaire, le 5 août 2023, 223.000 personnes étaient présentes pour prier devant la Vierge de Fatima, à la chapelle des apparitions. François y avait prié le chapelet avec une centaine de jeunes handicapés et détenus. « Ce sont des chiffres très encourageants qui dépassent nos attentes. Nous avions une présence très significative de tous les continents et de nombreuses régions du monde », a notamment déclaré le recteur du sanctuaire, le père Carlos, à Aleteia Portugal.

En effet, les visiteurs de Fatima sont venus de 68 pays différents et des messes ont pu être dites dans 32 langues. Pour le père Carlos, la jeunesse est un facteur essentiel pour la diffusion du message de Fatima, afin qu’il demeure actuel et entendu partout dans le monde. « Dès le début, nous avons souligné qu’il s’agissait d’un investissement pour l’avenir, que c’était un moyen fort de faire connaître Fátima aux plus jeunes (…) Les jeunes seront désormais les grands annonceurs et diffuseurs du message de Fátima dans leurs pays. »

Sanctuaire de renommée internationale

En 2022, le sanctuaire de Fatima a rassemblé environ 5 millions de pèlerins, ce qui en fait l’un des sanctuaires mariaux les plus visités au monde, devant Lourdes. Initialement une petite chapelle construite en 1919 sur le lieu où la Vierge est apparue aux trois enfants bergers, le sanctuaire n’a cessé de s’agrandir pour accueillir un nombre toujours croissant de pèlerins, suscitant une véritable ferveur populaire.

