Pour leurs 50 ans de mariage, il offre un million de tournesols à sa femme

Pour ses 50 ans de mariage avec son épouse le 10 août, un agriculteur du Kansas a souhaité faire dans l'extraordinaire et a planté plus d'un million de tournesols en hommage à sa femme.

50 ans de mariage, c’est un anniversaire loin d’être anodin. Pour célébrer une telle occasion, dont la date est le 10 août, Lee Wilson, agriculteur dans le Kansas, a choisi d’offrir un cadeau original et surtout extraordinaire à son épouse Renée.

Il a pour cela décidé d’utiliser ses compétences et sa connaissance du monde agricole. Son épouse étant une inconditionnelle des tournesols, Lee a décidé d’en planter sur plusieurs hectares, au mois de mai. « J’y ai beaucoup réfléchi et je me suis rappelé combien elle aimait ces fleurs, explique Lee. L’année était bonne pour planter des tournesols, donc je me suis lancé. »

Des noces d’or avec des fleurs d’or

Lorsque vint la floraison, c’est 1,2 million de grandes fleurs jaunes qui est apparu dans un champ longeant une autoroute. Tout cela sans que Renée ne se doute de rien ! Une preuve d’amour d’autant mieux trouvée que les 50 ans de mariage sont dites « noces d’or » : le choix des tournesols ne pouvait tomber plus à propos. Lee et Renée se sont rencontrés à l’âge de 16 ans et sont aussitôt tombés très amoureux. Même après autant d’années de mariage, l’amour que se portent ces deux époux ne semble pas s’être éteint, au contraire, et la surprise de Lee prouve qu’il est somme toute toujours possible de chercher à surprendre son conjoint !

