Le pape a exhorté les 1,5 million de jeunes rassemblés au Parc Tejo de Lisbonne à ne pas avoir peur, lors de la messe de clôture des Journées mondiales de la jeunesse, le 6 août 2023. Dans son homélie qu’il a largement improvisée, le chef de l’Église catholique a livré trois conseils aux jeunes qui s’apprêtent à repartir dans leur pays : « Briller, écouter, ne pas craindre ». « C’est vous : le saint Peuple de Dieu qui marche », leur a-t-il lancé à la fin de la célébration.

Point d’orgue de ces JMJ 2023 de Lisbonne, la messe de clôture a rassemblé près de 1,5 million de personnes dans le Parc Tejo, en bordure du fleuve Tage. La veille, les jeunes du monde entier avaient chanté et prié avec le pape de 86 ans. Un long et profond silence avait recouvert l’immense parc de 90 hectares au moment de l’adoration du Saint-Sacrement. Après une nuit passée à la belle étoile, les centaines de milliers de jeunes ont retrouvé le pontife argentin pour vivre le dernier grand temps fort de ces JMJ.

Dans son homélie, le pontife argentin est largement sorti de son texte – comme souvent lors de ces JMJ -, résumant sa catéchèse à quelques recommandations délivrées en espagnol. D’abord, le pape leur a demandé de « briller » de la lumière du Christ. Il ne s’agit pas de se mettre devant des « projecteurs » et d’afficher une « image parfaite » mais d’aimer comme Jésus, « c’est cela qui nous rend lumineux ».

Ensuite, le pape a insisté sur le besoin « d’écouter » Jésus, à travers la lecture de l’Évangile. « Tout le secret est là », a-t-il confié. Être attentif à la parole permet de rejeter les égoïsmes maquillés d’amour, a-t-il enseigné. Enfin, le pape François a exhorté les jeunes à ne pas avoir peur, une recommandation qui figure à de nombreuses reprises dans la Bible, a-t-il précisé. Faisant siennes les paroles que Jean-Paul II avaient lancées lors des JMJ de Rome de l’an 2000, le pape François a répété plusieurs fois en espagnol : « N’ayez pas peur ».

À ces jeunes qui cultivent « de grands rêves mais souvent obscurcis par la peur de ne pas les voir se réaliser », ceux qui pensent ne pas y arriver et qui se découragent, à ceux qui « veulent changer le monde et lutter pour la justice et la paix », le pontife a renouvelé cet à appel à ne pas vivre dans la crainte mais dans l’amour de Jésus.

Témoigner des événements vécus à Lisbonne

À l’issue de la messe, le pape a confié qu’il fallait maintenant pour ces jeunes chrétiens témoigner des événements vécus à Lisbonne. « Nous avons reçu et maintenant le Seigneur nous fait sentir le besoin, en rentrant chez nous, de partager et de donner à notre tour, en témoignant, avec joie et gratuité, du bien que Dieu a mis dans nos cœurs », a-t-il lu.

Le pape a remercié les volontaires et les organisateurs de ces JMJ, et en particulier le patriarche de Lisbonne, le cardinal Clemente. La capitale du Portugal restera « dans la mémoire de ces jeunes comme une ‘maison de fraternité’ et une ‘ville des rêves’ », a souligné le pape.

En mentionnant aussi Jean-Paul II, le pape polonais qui a donné naissance aux JMJ, le chef de l’Église catholique a récolté des applaudissements nourris de la foule. Il a également eu une pensée pour tous les jeunes qui n’ont pas pu venir à Lisbonne, notamment en raison des conflits et des guerres. Il a alors cité sa « chère Ukraine, qui continue de beaucoup souffrir ». Il a conclu son message en lançant aux jeunes : « C’est vous : le saint Peuple de Dieu qui marche dans la joie de l’Évangile ! ».