JMJ de Lisbonne : la journée du mardi 1er août

Plus de 40.000 Français se sont rassemblés dès ce matin et jusqu’à 15h à Algès, au bord de la mer, dans l’agglomération de Lisbonne, pour vivre le temps des Français.

Le temps des Français à été marqué par un moment fort d’adoration.

Tandis que les plus de 40.000 pèlerins Français assistent au « temps des Français », les rues de Lisbonne ne manquent pas d’animation !

Santiano pour la Bretagne, la « Peña Baiona » pour le Sud Ouest… Chaque délégation a été accueillie par un chant qui a su toucher le cœur des milliers de pèlerins réunis au Temps des Français.

Une Marseillaise improvisée par les milliers de pèlerins rassemblés pour le Temps des Français ! 40.000 jeunes sont rassemblés pour cette matinée festive rythmée par des chants et des témoignages.

Rebecca et Keitly, venues avec le diocèse d’Agen. « Cela fait du bien de se retrouver avec autant de chrétiens », confient-elles, émues de participer à leurs premières JMJ.

Charles, Olivier, Yann, Antoine et Maxence sont venus avec 800 jeunes du diocèse de Rennes. Pour cette première expérience, ils sont touchés par l’ambiance de fête et la forte visibilité de leur region. « Tous ces drapeaux bretons montrent que les Bretons ont une foi solide comme le granit », s’amusent-ils.

Ambiance de coupe du monde aux JMJ de Lisbonne alors que s’ouvre le temps des Français

« 40.000 Français réunis par la foi en Jésus : que vous êtes beaux, vous qui annoncez la bonne nouvelle. » Ne pouvant être physiquement présent aux JMJ, le footballer Olivier Giroud a laissé un message aux 40.000 Français participant aux JMJ diffusé lors du temps des Français organisé ce mardi 1er août matin.

C’est au son de la cornemuse que les jeunes se dirige tout ensemble vers l’esplanade où aura lieu le temps des Français !

Des messes en rite extraordinaire sont également célébrées quotidiennement aux JMJ.

Des messes dans la forme extraordinaire du rite romain sont célébrées chaque jour à Lisbonne pour les participants aux JMJ 🙏 https://t.co/awqIG7d8xU — JMJ Lisbonne 2023 (@JMJFrance) July 31, 2023

Lundi 31 juillet

22h11 Bousculade de saints aux JMJ !

Les JMJ sont un rassemblement impressionnant qui promet d’être un temps spirituel d’une grande intensité. Mais plusieurs saints seront également de la partie !

20h32 Les JMJ, c’est parti !

Des pèlerins français à Lisbonne pour les JMJ, le 31 juillet 2023. Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

Les JMJ, c’est officiellement parti ! À partir de ce mardi et jusqu’au 6 août, plus d’un million de jeunes pèlerins venus du monde entier participent à la 37e édition de ce grand rassemblement catholique. Au programme : prière, enseignements, rencontres fraternelles et évidemment, venue du Pape. Un moment qui promet de rester dans les mémoires. Retrouvez tous les détails d’une semaine qui s’annonce historique dans l’article de Cécile Séveirac.