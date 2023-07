Ces citations lumineuses des saints sur la beauté de la vie

Le pape François invitait en mars 2023 à "protéger la vie humaine de la conception jusqu’à la mort naturelle". Un appel que lançaient déjà des grands saints en leur temps. Découvrez leurs inspirantes citations sur la beauté et la dignité de la vie.

« Chaque jour est un jour de plus pour aimer, un jour de plus pour rêver, un jour de plus pour vivre », disait Padre Pio. De belles paroles qui rappellent qu’il est important de chérir chaque moment de la vie qui nous est offerte, de son commencement à sa fin. Découvrez des citations lumineuses de grands saints sur la beauté de la vie, un trésor à respecter :