Côme Chaine, jeune séminariste du diocèse de Paris et originaire de Blois, est décédé le 17 juillet dans un accident de voiture dans les Alpes. Les obsèques sont prévues en fin de semaine.

Jeune séminariste du diocèse de Paris, Côme Chaine est décédé lundi 17 juillet dans un accident de voiture dans les Alpes. Alors qu’il accomplissait son service apostolique d’été comme animateur BAFA dans un camp de jeunes de la paroisse Saint-Michel des Batignolles, « la voiture qu’il conduisait a fait une sortie de route et une chute quelques mètres plus bas », a annoncé avec tristesse dans un message interne le recteur du séminaire de Paris, le père Olivier de Cagny. « Que nos prières implorent Dieu pour sa famille, pour ses six petits frères et sœur et ses parents. Que le Seigneur leur donne, au cœur de cette immense douleur, la consolation et la paix. Qu’il accueille Côme auprès de tous les saints, et qu’il nous donne de trouver nous aussi la paix, dans l’espérance que nous donne la résurrection du Christ et qui ne déçoit pas. »

Une nouvelle tragique pour sa famille mais aussi pour tous ses amis ainsi que le diocèse de Blois où vivent ses parents, très investis dans leur paroisse. Réunis à Lourdes pour leur pèlerinage diocésain, les fidèles du diocèse de Blois ont prié lors de la messe célébrée devant la grotte de Lourdes ce mardi 18 juillet à la suite de Mgr Jean-Pierre Batut, évêque émérite de Blois, pour Côme ainsi que les deux passagers de la voiture, Chloé et Emmanuel, tous deux blessés dont l’une grièvement. Les funérailles de Côme auront lieu en fin de semaine.

Afin de s’unir à la prière de son diocèse et de ses proches, voici une prière provenant du Compendium du Catéchisme de l’Église catholique :