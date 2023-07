Le chapelet du Précieux Sang de Jésus, pour prendre part à ses souffrances

En ce mois de juillet, consacré traditionnellement au Précieux Sang de Jésus, découvrez cette belle dévotion à travers un chapelet qui lui est dédié.

Le chapelet au Précieux Sang de Jésus est une prière puissante qui permet de méditer sur l’agonie du Christ, et notamment sur les souffrances qu’il a subies sur la croix pour la rédemption des hommes. Voici comment le réciter.

1 SON ASPECT

Le chapelet au Précieux Sang de Jésus se prie avec un chapelet traditionnel, c’est-à-dire qu’il se compose d’une croix, de trois petits grains et d’un gros grain et ensuite de cinq dizaines de petits grains, précédées chacune d’un plus gros grain.

2 SON HISTOIRE

Si personne ne connaît précisément celui qui a composé ce chapelet, la dévotion au Précieux Sang de Jésus est ancienne et puise ses origines dans les Saintes Écritures, où la valeur salvifique du sang du Christ est affirmée dans de nombreux passages. Dans l’Ancien Testament en effet le thème du sang est récurrent, et il est souvent lié à celui de l’Agneau pascal, préfiguration du Christ. Dans le Nouveau Testament, le Christ reprend le thème du sang, on peut lire par exemple à la Cène : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés » (Mt 26,28).

3 POURQUOI LE PRIER

Ce chapelet est prié pour méditer sur les nombreuses blessures que le Christ a subies par amour pour nous. Il a versé son Sang Précieux pour le salut de chacun et a ouvert à la multitude les portes du Ciel.

4 COMMENT LE PRIER

Ce chapelet commence par un signe de croix et un Je crois en Dieu.

Puis récitez cette courte prière :

Que le précieux sang qui jaillit de la tête sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, nous couvre maintenant et pour toujours.

Ensuite, priez les 5 mystères, qui permettent de méditer sur les 5 plaies de Jésus sur la Croix.

À chaque mystère, priez sur les gros grains un Notre Père et un Je vous salue Marie et sur les dix petits grains, priez l’invocation suivante :

Précieux Sang de Jésus-Christ. Sauve-nous et sauve le monde entier (X10)

À la fin de chaque dizaine, vous pouvez prier un Gloire au Père. Voici les cinq mystères :

1- LE PRÉCIEUX SANG DE LA MAIN DROITE DE JÉSUS

Par la précieuse plaie de ta main droite et par la douleur causée par le clou qui l’a transpercée, que le Précieux Sang qui en jaillit convertisse de nombreuses âmes et sauve les pécheurs du monde entier. Amen

2- LE PRÉCIEUX SANG DE LA MAIN GAUCHE DE JÉSUS

Par la précieuse plaie de ta main gauche et par la douleur causée par le clou qui l’a transpercée, que le Précieux Sang qui en jaillit délivre les âmes du purgatoire et protège les mourants contre les attaques des esprits du mal. Amen

3- LE PRÉCIEUX SANG DU PIED DROIT DE JÉSUS

Par la précieuse plaie de ton pied droit et par la douleur causée par le clou qui l’a transpercé, que le Précieux Sang qui en jaillit protège les fondations de l’Église catholique contre les plans du malin et des ennemis de la foi. Amen

4-LE PRÉCIEUX SANG DU PIED GAUCHE DE JÉSUS

Par la précieuse plaie de ton pied gauche et par la douleur causée par le clou qui l’a transpercé, que le Précieux Sang qui en jaillit nous protège sur tous nos chemins de vie contre les plans et les attaques des esprits mauvais et de ceux qui les suivent. Amen

5- LE PRÉCIEUX SANG JAILLI DU CÔTÉ SACRÉ DE JÉSUS

Par la précieuse plaie de ton côté sacré, transpercé par la lance, que le Précieux Sang et Eau qui ont jaillit, guérissent les malades, apportent les repentir aux mourants et nous amènent au bonheur éternel avec Dieu. Amen

Ensuite, il est d’usage de chanter un Salve Regina.

Le chapelet se termine par la récitation des prières et litanies suivantes :

Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ, nous t’honorons, nous t’adorons et nous t’adorons. Guéris les blessures de nos âmes et lave les péchés du monde entier. Ô Précieux Sang, prends pitié de nous et du monde entier. Amen. Cœur Sacré de Jésus,

j’ai confiance en Toi.

Cœur Immaculé de Marie,

prie pour nous.

Saint Joseph,

prie pour nous.

Saint Pierre et saint Paul,

priez pour nous.

Saint Jean au pied de la Croix,

prie pour nous.

Sainte Marie-Madeleine,

prie pour nous.

Tous les Saints et les Anges du Ciel,

priez pour nous.

5 JIM CAVIEZEL, MARQUÉ PAR LA PASSION DU CHRIST

Jim Caviezel, acteur américain qui a joué dans La Passion du Christ de Mel Gibson en 2004, a interprété Jésus les dernières heures de sa vie : de son Agonie au jardin de Gethsémani à sa mort sur la Croix et à sa Résurrection. Le film montre clairement les soldats qui clouent cruellement Jésus à la Croix : ses mains et ses pieds sont cloués brutalement, et après sa mort, les soldats lui transpercent le côté avec une lance, d’où jaillissent du sang et de l’eau. Ce rôle a marqué un tournant dans la vie de foi de Jim Caviezel, et puisse-t-il aider chacun à méditer sur les souffrances que le Christ a endurées, pour nous libérer du péché et nous ouvrir les portes du Paradis.