Une nouvelle église pour les catholiques de Papouasie

En Papouasie occidentale, les catholiques ont eu la joie d'inaugurer une nouvelle église dédiée à saint Joseph, le 29 juin, dans le diocèse de Manokwari-Sorong.

Grande joie pour les catholiques de Papouasie occidentale. Le 29 juin 2023, les fidèles du diocèse de Manokwari ont inauguré une nouvelle église à Ayawasi, village situé au sud-ouest de la Papouasie. L’église, dédiée à saint Joseph, est haute de 28 mètres et peut accueillir jusqu’à 1.200 personnes, rapporte l’agence Fides. Elle a été inaugurée en présence de cinq évêques, de prêtres et religieuses et de centaines de fidèles. Au total, neuf ans auront été nécessaires à la construction de cet édifice, parfois interrompue par de nombreuses difficultés comme la pandémie de Covid-19, qui avait mis un coup d’arrêt aux travaux. Toutefois, le soutien et la mobilisation indéfectibles de la population ont permis de poursuivre le chantier jusqu’au jour tant attendu.

« Que la nouvelle église dédiée à Saint Joseph soit le temple d’une communauté d’où rayonnent la paix et la réconciliation en Papouasie « , a exhorté Mgr Pietro Pioppo, Nonce apostolique, au cours la messe d’inauguration. « Nous espérons qu’elle maintiendra et encouragera l’esprit évangélique de la communauté, l’esprit de prière et de charité. Nous demandons au Seigneur de nous encourager à aller toujours de l’avant, dans les moments difficiles, en nous considérant et en nous traitant toujours comme des frères », a encore déclaré l’archevêque.

Mgr Pioppo, à droite de la photo. paroisse Saint-Joseph Ayawasi

Une communauté catholique forte mais menacée

L’Église de Papouasie est présente depuis près de 130 ans sur ce territoire. Sur ses 5,5 millions d’habitants, près de 70% sont chrétiens et 675.000 catholiques, malgré la persistance de traditions animistes. Le diocèse de Manokwari-Sorong représente 761.000 habitants, dont 80.000 sont catholiques.

La Papouasie occidentale est une ancienne colonie néerlandaise dont l’Indonésie s’est emparée de force, en 1962, avant de l’annexer en 1969. La population autochtone de Papouasie est historiquement mélanésienne et en majorité chrétienne tandis que l’Indonésie a une population à 90% musulmane. Mais sous l’effet d’une politique de peuplement impulsée par les autorités de Djakarta, elle est devenue minoritaire et régulièrement sous le feu de violences.