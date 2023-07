Un artisan du dialogue judéo-chrétien mis à l’honneur par La Poste

La Poste va émettre un timbre à l'effigie de Jules Isaac le 4 septembre 2023. Cet historien reconnu, grand ami de Charles Péguy et fervent patriote, avait mis sa vie et son œuvre au service du rapprochement judéo-chrétien.

À l’occasion des 60 ans de la disparition de Jules Isaac, La Poste a annoncé l’émission d’un timbre à son effigie dès le 4 septembre 2023. Ce professeur agrégé d’histoire, grand patriote et ami de Charles Péguy, est l’un des fondateurs de l’Amitié judéo-chrétienne de France. Le timbre, conçu par Sandrine Chimbaud, sera tiré à 600.000 exemplaires et vendu au prix de 1.16€ pièce.

Création Sandrine Chimbaud d’après photo © Didier Thimonier – Gravure Pierre Bara.

Une vie au service de l’amitié judéo-chrétienne

Né en 1877, au sein d’une famille juive, Jules Isaac devient professeur d’histoire et combat vaillamment dans les tranchées de Verdun, avant de reprendre son poste dans l’enseignement et de travailler à la réconciliation franco-allemande. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est chassé de ses fonctions. Une partie de sa famille périt dans le camp d’Auschwitz. En 1948, il publie son livre Jésus et Israël et met toute son énergie à renouer le dialogue entre chrétiens et juifs, cherchant à changer la conception que l’Église catholique avait des Juifs en tant que peuple déicide. Il est reçu par Pie XII en 1949, puis par Jean XXIII en 1960 et obtient de ce dernier la rectification de la prière pour les Juifs « perfides » dans l’office du Vendredi saint.

En janvier 2023, le pape François avait reçu l’Amicale judéo-chrétienne de France lors des 75 ans de l’association. « Le chemin parcouru ensemble est considérable », avait alors déclaré le François en audience privée aux membres de l’association. « Mais la tâche n’est pas achevée et je vous encourage à persévérer sur cette voie du dialogue, de la fraternité, des initiatives communes. »