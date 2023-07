Pakistan: une veuve chrétienne violée et tuée pour avoir refusé de se convertir

De nouveau l'horreur au Pakistan avec la mort violente en juin d'une veuve chrétienne de 40 ans, qui aurait refusé de se convertir et de se marier à un homme musulman.

Encore un drame au Pakistan, à Lahore. Une veuve chrétienne de 40 ans, Shazia Imran, a été violée et tuée par quatre hommes dans des circonstances troubles, qui seraient liées à sa religion chrétienne, rapporte AsiaNews. Veuve depuis 18 mois, et mère de trois enfants âgés de 16, 7 et 6 ans, Shazia travaillait dans une conciergerie de l’université des sciences de gestion de Lahore. Le 6 juin dernier, Shaina n’est pas rentrée de son travail. Dès le lendemain matin, sa famille, très inquiète, est allée porter plainte, d’autant que celle-ci avait déjà trouvé suspecte la disparition du mari, il y a 18 mois, battu à mort par des « voyous », selon la police, ou par les mêmes personnes qui ont tué Shazia, selon la famille.

C’est sur son lieu de travail que Shaina a rencontré celui qui est aujourd’hui le principal suspect de sa mort. Il aurait jeté son dévolu sur elle et, devant son refus de l’épouser et de se convertir à l’islam, il l’aurait violé et tué avant de tenter de détruire son corps avec de l’acide. Si le principal suspect a été arrêté, ses trois complices, son frère et deux cousins, sont toujours en fuite.

2% de chrétiens

Un drame de plus dans ce pays où les chrétiens sont les plus persécutés au monde, et où les agressions physiques et les viols sont utilisés comme méthodes coercitives de conversion, essentiellement à l’encontre des femmes appartenant à des minorités religieuses du pays. Au Pakistan, 97% des 207 millions d’habitants sont musulmans et seuls 2% sont chrétiens.