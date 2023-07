Marchez dans les pas de Charles de Foucauld avec Aleteia

Du 16 au 22 octobre 2023, la rédaction d’Aleteia vous propose une marche spirituelle dans le désert marocain à la suite de Charles de Foucauld.

« Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu ; c’est là qu’on se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et qu’on vide complètement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul. » Les mots écrits par Charles de Foucauld en 1898 résonnent avec autant, voire un peu plus, de force aujourd’hui. « C’est un temps de grâce, c’est une période par laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement passer. Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé, au milieu desquels Dieu établit son règne et forme en elle l’esprit intérieur : la vie intime avec Dieu, la conversation de l’âme avec Dieu dans la foi, l’espérance et la charité. »

Un temps qu’Aleteia propose à ses lecteurs de prendre cette année du 16 au 22 octobre 2023. Avec le concours d’Ictus Voyages, la rédaction vous propose une marche spirituelle dans le désert marocain. De la vallée du Drâa jusqu’aux dunes d’Ouled Driss, à travers oasis, ergs, vallées et dunes de sables, cette marche inédite, accompagnée par un membre de la rédaction d’Aleteia et le père Philippe de Maistre, prêtre du diocèse de Paris, est l’occasion d’un véritable ressourcement et d’approfondir vos envies d’un nouvel élan. Entre temps de marche, topos, temps d’accompagnement et vie fraternelle, Aleteia vous propose un itinéraire inédit dans des paysages somptueux pour explorer vos envies de renouveau.

Vivre un temps privilégié avec Dieu

Dans ce désert, les participants marcheront dans les pas de Charles de Foucauld, canonisé en mai 2022. À sa suite et à l’aide de temps d’échange stimulants préparés par le père Philippe de Maistre, les pèlerins seront invités à suivre Charles de Foucauld, maître en humilité et en dépouillement, à revenir à l’essentiel et à remettre le Christ au cœur de leur vie. Véritable aventure intérieure, humaine et fraternelle, cette marche spirituelle est une occasion unique de vivre un temps privilégié à la rencontre de soi, des autres pèlerins et de Dieu.