Mariés depuis plus de dix ans, parents de quatre enfants, Blake Lively et Ryan Reynolds ne cachent pas leur profond amour l'un pour l'autre.

Il y a quelque chose d’assez attachant chez Blake Lively et Ryan Reynolds. Qu’il s’agisse des films qu’ils ont réalisés, de leurs adorables enfants ou du fait qu’ils semblent si sincèrement s’apprécier mutuellement, ils forment un couple de célébrités duquel semble vraiment émaner les joies du mariage. Mariés depuis plus de dix ans, ils ont quatre enfants. Les deux stars apparaissent comme des parents aimants et dévoués qui essaient d’élever leurs enfants loin de tout le faste hollywoodien.

Même s’ils restent assez discrets sur leur vie privée, les deux acteurs affichent volontairement leur profond amour et leur admiration l’un pour l’autre. Un message qui semble inspirer leurs fans. La preuve, le beau témoignage de Blake Lively sur son époux, fait en novembre 2022 aux 36e American Cinematheque Awards, vient de refaire surface sur les réseaux sociaux. Dans cette déclaration d’amour très émouvante, Blake Lively, à l’époque enceinte de son quatrième enfant, affirme que Ryan Reynolds est très présent pour sa famille :

« Cet homme, il a tellement contribué au bonheur le plus international du monde avec son art, son cœur, sa philanthropie, son humour, son intégrité, son éthique de travail inégalée, sa légèreté autodérisoire, sa profondeur durement acquise et sa grâce, tant de qualités étonnantes qui lui viennent de son pays natal, le Canada ».

« Maintenant, je suis sa maison, et nos filles sont sa maison », a encore ajouté l’actrice sous le regard ému de son conjoint. « Et tout comme ce garçon de 19 ans [qui faisait la navette entre son domicile et le Canada], il revient en courant à la maison, que ce soit depuis l’autre côté du globe ou d’une réunion de l’autre côté de la rue, il est câblé pour rentrer à la maison. » Blake Lively a souligné que son mari rentrait toujours même s’il est encore dans le costume des personnages qu’il incarne à l’écran. « C’est la personne la plus présente que vous puissiez rencontrer. Et oui, il crée de la magie dans son travail, mais il en crée aussi dans sa vie réelle », a-t-elle conclu.