Ce texte que le pape François récite… en français

L’anecdote est racontée par l’écrivain Éric-Emmanuel Schmitt. À peine rentré de Terre sainte, un pèlerinage dont il a tiré un récit, Le Défi de Jérusalem, le voilà à Rome pour rencontrer le Saint-Père. C’est en effet le pape François qui lui a proposé de partir découvrir les lieux saints, et c’est lui qui, en ce jour d’automne 2022, l’accueille au Vatican. Le Pape parle italien, l’auteur parle français. L’un et l’autre pourraient s’exprimer dans la langue de son interlocuteur, mais les deux hommes n’aiment pas faire de fautes.

La preuve que François parle la langue de Molière ? Alors que la discussion aborde la personnalité de Blaise Pascal, également appréciée, le Français a la surprise d’entendre l’Argentin réciter le « Mémorial » par cœur et en langue originale ! Ce texte mystique est le fruit de l’expérience de Dieu que le scientifique a faite dans la nuit du 23 au 24 novembre 1654. Cette « nuit de feu » en a inspiré plus d’un, du poète Paul Valéry au théologien Romano Guardini en passant par…Éric-Emmanuel Schmitt qui a choisi de narrer dans un ouvrage éponyme son expérience de la transcendance vécue au milieu du désert en 1988.

Né le 19 juin 1623, il y a quatre-cents ans, Pascal, auteur des Pensées, reste un auteur spirituel de référence, ayant décrit, dans la limite des possibilités du langage, ce qu’est l’amour de Dieu : « Feu / Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, / non des philosophes et des savants. / Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. / Dieu de Jésus-Christ. » Le texte du « Mémorial » avait déjà été évoqué par le Saint-Père dans une audience en 2020, trois ans après avoir évoqué son souhait personnel de voir ce philosophe béatifié.

L’an de grâce 1654,

Lundi, 23 novembre, jour de saint Clément, pape et martyr, et autres au martyrologe.

Veille de saint Chrysogone, martyr, et autres,

Depuis environ dix heures et demie du soir jusques environ minuit et demi,

FEU.

« DIEU d’Abraham, DIEU d’Isaac, DIEU de Jacob »

non des philosophes et des savants.

Certitude. Certitude. Sentiment. Joie. Paix.

DIEU de Jésus-Christ.

Deum meum et Deum vestrum.

« Ton DIEU sera mon Dieu. »

Oubli du monde et de tout, hormis DIEU.

Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l’Évangile.

Grandeur de l’âme humaine.

« Père juste, le monde ne t’a point connu, mais je t’ai connu. »

Joie, joie, joie, pleurs de joie.

Je m’en suis séparé:

Dereliquerunt me fontem aquae vivae.

« Mon Dieu, me quitterez-vous ? »

Que je n’en sois pas séparé éternellement.

« Cette est la vie éternelle, qu’ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »

Jésus-Christ.

Jésus-Christ.

Je m’en suis séparé; je l’ai fui, renoncé, crucifié.

Que je n’en sois jamais séparé.

Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l’Évangile:

Renonciation totale et douce.

Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur.

Éternellement en joie pour un jour d’exercice sur la terre.

Non obliviscar sermones tuos. Amen.