Le casier du professeur, nouveau terrain militant

Chaque année, les éditeurs déversent dans les casiers des professeurs de Lettres de nouveaux livres dont ils vantent les mérites avec de grosses ficelles militantes. L’écrivain Henri Quantin, qui est aussi professeur, déplore l’emballage commercial de ces messages politiques qui ne rendent pas service à la littérature.

Longtemps le casier d’un professeur ne fut instructif que sur son propriétaire. Feuilles éparses ou pochettes bien alignées, indices de la matière enseignée (blouse blanche en boule, exemplaires défraîchis du Candide de Voltaire ou du Capital de Marx, tube à essai, boîte de volants de badminton), signes ostensibles de consommation d’un antidépresseur non déclaré (café ou chocolat)… Parfois, un casier toujours vide et pourtant doté d’un nom ouvre mille hypothèses sur un collègue, son sérieux, son état de santé, sa maniaquerie du rangement, sa retraite anticipée ou sa lutte pour dématérialiser l’enseignement et sauver des arbres.

Logique commerciale

En fin d’année, toutefois, les choses changent et, en Lettres surtout, le casier devient plus instructif sur le monde de l’édition que sur l’usager du mobilier scolaire. Chaque année, les grands éditeurs déversent sur les collèges et lycées les livres qu’ils rêvent de transformer en best-seller académiques. Les six éditions concurrentes de la nouvelle œuvre au programme manifestent l’image que la logique commerciale se fait d’un adolescent : de Rimbaud façon street art à La Princesse de Clèves illustré par un cœur rose bonbon percé d’une flèche, il semble exclu que la lecture élève un peu au-dessus du catalogue de produits dérivés de films à succès. « Former le sens esthétique des élèves et cultiver leur goût » figure parmi les objectifs de l’enseignement du français. On ne peut pas dire que les éditions scolaires y aident beaucoup.